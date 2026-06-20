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На «Госуслугах» стартовал прием заявлений в вузы

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На «Госуслугах» стартовал прием заявлений в высшие учебные заведения, сообщило Минцифры. «Все с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн"», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».

Там же можно отслеживать конкурсную ситуацию, согласиться на зачисление, выбрать работодателя и подать заявку на целевое обучение. А для уже принятых студентов есть опция добавиться в чат с одногруппниками.

Результаты ЕГЭ передаются автоматически, самостоятельно их загружать не придется. Также учреждения получают через сервис все сведения о льготах и индивидуальных достижениях.

Как отметили в правительстве, для абитуриентов доступны в том числе удобные фильтры для сравнения программ по форме обучения, наличию бюджетных мест, проходным баллам прошлых лет и другим параметрам.

С этого года возможность поступить в российские вузы онлайн появилась и у иностранцев. Для этого им нужно зарегистрироваться в ruID и подать заявление — там же в приложении или на «Госуслугах».

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