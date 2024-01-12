Общество

«Скупой платит дважды»: в полиции псковичам дали советы для защиты от дачных воров

Давно закончились последние работы на дачных участках, многие из них остались теперь надолго без присмотра. Этим могут воспользоваться нечистые на руку люди. Как обезопасить свои дачные дома, жителям Псковской области рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

«Как показывает практика, дачные кражи совершаются преимущественно в осенне-зимний и весенний периоды в отсутствие владельцев дач. Объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на дачах. Чаще всего злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым "спросом" у непрошеных гостей пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы», - рассказали в полиции.

В связи с этим владельцам дачных участков рекомендуют помнить, что проблема сохранности имущества требует к себе самого серьезного подхода. «К сожалению, некоторые потерпевшие обращаются за помощью в полицию через несколько месяцев с момента совершения кражи, когда все следы противоправного деяния уже практически уничтожены, а установление виновных лиц крайне осложнено», - подчеркнули в ведомстве.

Специалисты считают, что наиболее эффективной формой защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией, но если возможности установить такое оборудование нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:

Стоит хорошо укрепить дверь, желательно усилить металлическими штырями дверную коробку. Лучше установить на двери два замка различной конструкции (накладной и врезной), причем, на расстоянии не менее 150 миллиметров друг от друга, поскольку уменьшение этого расстояния приводит к ослаблению двери. При выборе замка следует учитывать параметры двери, ее толщину и направление открывания.

«Применение замков с многорядными механизмами секретности предпочтительнее, так как степень их секретности значительно выше, чем у однорядных. Помните, что через 5-7 лет эксплуатации механизм замка изнашивается и перестает выполнять свою функцию, поэтому его необходимо своевременно менять. И лучше всего на однотипный, чтобы не ослаблять дверь дополнительными отверстиями», - отметили в УМВД.

Нужно установить решетки на окнах. Уезжая, обязательно закрывать все окна.

Не стоит оставлять в дачных домах на длительное время ценные вещи, деньги, бытовую технику. При необходимости лучше рассмотреть вариант хранения и временной передачи имущества родственникам, знакомым, постоянно проживающим в данном населенном пункте или поблизости. Нужно оставить им номера своих телефонов для связи.

Уезжая на длительный период, нужно постараться по возможности регулярно посещать дачный участок. Если же совершено проникновение - немедленно нужно сообщить о случившемся по телефонам: 02, 112. При этом лучше не заходить в дом до приезда следственно-оперативной группы полиции, не трогать вещи, находящиеся не на своих местах, чтобы сохранить следы совершенного преступления.

Наиболее надежным видом защиты имущества от преступных посягательств является охрана дома с помощью средств сигнализации.

«Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно информируйте об этом полицию. Помните, что скупой платит дважды! Строго следуя мерам предосторожности, вы можете спокойно покинуть на время свой дачный дом, не опасаясь за сохранность имущества», - заключили в УМВД.