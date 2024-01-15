Общество

Великолукский врач посоветовала диабетикам отказаться от крещенских купаний

Крещенские купания противопоказаны некоторым людям. Кому именно лучше отказаться от окунания в прорубь в крещенскую ночь, рассказала участковый фельдшер поликлиники №1 Великолукской межрайонной больницы Пакиза Асадова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото: Великолукская межрайонная больница

«19 января христиане отмечают Крещение Господне. Главная традиция этого дня — крещенские купания: погружение в специально обустроенную прорубь, также называемую иорданью или купелью. Окунания в прорубь начинаются еще до наступления праздника, в ночь с 18 на 19 января. Они продолжаются в течение всего дня Крещения, то есть до наступления 20-го числа», - напомнили в больнице.

Пакиза Асадова рассказала, что крещенские купания противопоказаны людям, у которых имеются следующие заболевания:

патологии сердечно-сосудистой системы,

бронхолегочные заболевания,

сахарный диабет,

гипертоническая болезнь,

гинекологические заболевания,

заболевания почек,

эпилепсия и склонность к судорогам,

признаки острых респираторных заболеваний.

«Берегите себя и будьте здоровы!» - призвали в больнице.

Напомним, 11 купелей оборудуют в Псковской области для организации празднования Крещения Господня, которое традиционно состоится в ночь с 18 на 19 января.