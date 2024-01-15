Общество

Число людей с алкогольной зависимостью начало расти в России

Впервые за десять лет в России зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость», это следует из сборника Росстата «Здравоохранение в России-2023», опубликованном в конце декабря.

С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тысяч до 53 тысяч человек. Однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тысячи таких пациентов. Опрошенные эксперты объясняют откат комплексом причин — пандемией, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний», пишет «Коммерсантъ».

До 2021 года в России систематически снижался важный медицинский и общественный показатель — число впервые выявленных людей с алкогольной зависимостью и алкогольными психозами (острое состояние, которое сопровождается галлюцинациями, перепадами настроения, нарушениями сна и другими симптомами). По данным Росстата, в 2010 году было взято под диспансерное наблюдение 153,9 тысячи пациентов с установленным впервые диагнозом «алкогольная зависимость» (из них 47,5 тысячи столкнулись с алкогольным психозом). В 2015 году таких пациентов было уже 103,6 тысячи (включая 30 тысяч с психозом), в 2019-м — 70,9 тысячи (из них 16,9 тысячи с психозом), в 2020-м — 54,9 тысячи (14 тысяч c психозом), а в 2021 году — 53,3 тысячи (12,8 тысячи с психозом).

Однако в 2022 году у этого показателя был зафиксирован некоторый рост: под диспансерное наблюдение были впервые взяты 54,2 тысячи человек (из них с алкогольным психозом 12,9 тысячи).

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медуниверситета Владимир Менделевич считает, что данных Росстата недостаточно, чтобы делать вывод об изменении ситуации с алкогольной зависимостью. «Мы имеем статистику только по наркологическим диспансерам, а это вопрос, обратился человек за помощью или нет. В последние годы возрастает количество людей, которые обращаются анонимно в негосударственные учреждения и не попадают в статистику», - заметил Менделевич.

Кроме того, продолжил он, под наблюдение государства берутся не только пациенты с зависимостью, но и люди с так называемым пагубным употреблением.

«Если зависимость можно подтвердить на основании медицинских исследований, то пагубное потребление алкоголя с вредными последствиями — это "социальный диагноз". Человека поймали пьяным за рулем, отправили на экспертизу, выявили алкоголь и поставили на учет — а зависимости нет. Поэтому цифры растут или уменьшаются, исходя из такого "социального заказа"», - сказал он.

По словам Менделевича, профессиональному сообществу важнее знать статистику об алкогольных психозах — ведь они возникают только у тех людей, которые дошли до тяжелой стадии зависимости. По наблюдениям господина Менделевича, в последние годы количество алкогольных психозов «резко увеличивается».