Общество

О молодежных мероприятиях Псковской области узнают гости выставки «Россия»

На стенде Псковской области в рамках международной выставки-форума «Россия» с 16 по 22 января пройдет презентация молодежных мероприятий региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты областного комитета по молодежной политике расскажут гостям стенда о том, какие яркие события для молодежи проходят на Псковщине — форумы, проекты и другие активности.

На площадке пройдет квиз «Псков молодой», а также будет организована онлайн-викторина по местам притяжения молодежи в Псковской области.

Гости стенда на практике познакомятся с псковскими настольными играми: «Псковское домино», «Путешествие по древней земле», «Автостопом по Псковщине», «Регион добра», «Псковская летопись».

Ранее с памятниками архитектуры Псковской земли гостей выставки «Россия» знакомил региональный комитет по охране объектов культурного наследия, следом эстафету примет Псковский государственный университет с программой на тему Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные Министерства и крупные корпорации. С 16 января на выставке стартует отраслевой марафон. Открывает его День финансов.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75. День региона в Москве на ВДНХ прошел 20 декабря. Масштабное мероприятие объединило в себе множество форматов. Губернатор Михаил Ведерников рассказал о наиболее ярких достижениях Псковской области за последние годы. Выставка продолжит работу до 12 апреля.