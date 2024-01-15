Общество

Участники псковской делегации на форуме в Москве ознакомились с новыми возможностями инициативного бюджетирования

Инициативное бюджетирование — еще одна из тем Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», которая заинтересовала участников из Псковской области. Сразу несколько представителей псковской делегации в понедельник, 15 января, присоединились к круглому столу «Инициативное бюджетирование: диалог власти и граждан» на площадке ВДНХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

В муниципальных образованиях Псковской области достаточно широко развито это направление работы, на местах есть команды активистов, которые продвигают проекты по развитию своих территорий за счет внебюджетных средств. Большая часть граждан действует в составе территориальных общественных самоуправлений (ТОСов).

Например, глава администрации городского поселения «Бежаницы» Валерий Захаров посетил дискуссию, чтобы узнать больше об инструментах развития населенного пункта, познакомиться с тем, как можно привлечь население к активной совместной работе. Сейчас в Бежаницах функционирует только 2 ТОСа. «Можно писать местным властям письма, выражая недовольство, а можно вместе решать проблемы и менять свою жизнь к лучшему. Тем более мы на местах всегда готовы оказать содействие в составлении сметы, поиске подрядчиков», — заверил Валерий Захаров.

Глава Куньинской волости Олег Граненков согласился, что ТОСы полезны не только в части развития территорий. «ТОСы усиливают ответственность самих граждан и желание действовать дальше. Вовлеченность людей в процесс самоуправления в рамках реализации своих идей — и есть главная задача органов местного самоуправления. Для этого нам нужно идти вперед и узнавать новое. Хорошо, что у нас такая возможность есть. Здесь, на форуме, собрались люди с самыми разными идеями. Мы ими делимся и выбираем лучшие», — рассказал Олег Граненков.

Отметим, что сегодня в Псковской области функционирует свыше 580 ТОСов — самоуправления есть в каждом муниципальном образовании Псковской области. Для сравнения — в 2018 их было только 2. Основным толчком к массовому созданию ТОСов послужила грантовая поддержка общественных проектов: с 2019 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области проводится региональный конкурс проектов ТОСов, бюджет которого увеличивался пропорционально росту организаций: с 3,5 млн рублей в 2019 году до 55 млн рублей в 2023 году. За 5 лет на реализацию проектов ТОСов направлено 137 млн рублей.

В 2024 году сумма призовых областного конкурса удвоится и составит 110 млн рублей. Учитывая реализацию инициативных проектов, конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» и муниципальные конкурсы проектов, то в целом на поддержку территориальных общественных самоуправлений в Псковской области в этом году запланировано не менее 160 млн рублей.

Напомним, в мероприятиях первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» от Псковской области принимают участие порядка 60 человек — руководители районов, муниципальных образований и муниципальных округов, главы городских и сельских поселений Псковской области, а также сотрудники Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и профильного управления аппарата регионального правительства.