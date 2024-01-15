Главную новогоднюю ель начали демонтировать в Пскове

Радиоприемник и спортивную сумку украли у пенсионера в палкинской деревне

В России за три года вывели из тени два миллиона мигрантов

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о музыкальном фестивале «Россия - навсегда великая страна»

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 января