Общество

С финансовыми трудностями во время поиска работы сталкиваются 70% псковичей

С финансовыми трудностями во время поиска работы сталкиваются 70% псковичей. Об этом свидетельствуют данные исследования сайта по поиску работы hh.ru.

Аналитика местного рынка труда показывает, что псковичи начали 2024 год достаточно активно: более 9 тыс. резюме было обновлено за последние 30 дней на hh.ru. При этом более 39% местных соискателей указали, что уже рассматривают предложения о работе. А более 2,5 тыс. соискателей за последний месяц уже успели сменить работу и вышли на новое место.

Исследование hh.ru показало, что люди, находящиеся в поиске работы, могут попасть в зону риска из-за финансовых проблем. Так, у 20% респондентов возникли серьёзные финансовые трудности, когда они были временно безработными и искали новое место работы.

Еще у 24% были небольшие сложности, но они оказались мало заметны и сильно не повредили соискателям. Кроме того, ещё у 26% опрошенных, когда они ищут работу, всегда появляются трудности с деньгами, но люди с ними в целом справляются. Никаких финансовых проблем при поиске работы не испытывают лишь 30% респондентов по итогам исследования.

Чаще других сталкиваются лицом к лицу с нехваткой денег, когда находятся в поиске работы, представители сферы искусства (каждый третий опрошенный 31%), работники сферы науки и образования (29%). Также ощущают острую нехватку денег, если остаются без работы и вынуждены искать новую, каждый третий прошедший опрос водитель, охранник, врач и продавец.

Финансовый вопрос на период поиска новой работы псковичи чаще всего стараются решать за счёт накопленной «подушки безопасности» - так делает 45%. Есть такая возможность, судя по опросу, чаще всего у строителей, юристов и айтишников. А вот за счёт поддержки членов семьи чаще всего выживают на время поиска работы работники сферы закупок (50%), образования и медицины. Идут подрабатывать пока ищут основную работу обычно маркетологи и бухгалтеры.

При этом псковичи посчитали, сколько времени они могут безболезненно для семейного бюджета и собственных нервов искать работу и не получать никакой доход – максимальный срок составил до 3 месяцев. Потом по мнению большинства всё равно придется сильно урезать расходы и начать себе в чём-то отказывать. Находится безработным и не испытывать финансовые трудности могут себе позволить лишь 11% опрошенных. В среднем по стране эта доля ниже – 8%.