Общество

Свыше 10 псковских медиков через суд пытаются получить соцвыплату

12 исковых заявлений медицинских работников учреждения здравоохранения, в которых заявлены требования о признании права на получение специальной социальной выплаты, находятся в производстве Псковского городского суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

15 января Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковым заявлениям медицинских работников - врача и фельдшера клинико-диагностической лаборатории одного из учреждений здравоохранения Псковской области, в котором содержались требования о признании за ними права на получение специальной социальной выплаты, предусмотренной подпунктом «б» пункта 3 постановления правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года №2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования», а также о возложении на работодателя обязанности направить в отношении истцов корректирующие реестры сведений в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации – ОСФР по Псковской области – для осуществления специальной социальной выплаты.

По результатам рассмотрения искового заявления, изучения доводов сторон и представленных ими доказательств суд принял решение об удовлетворении исковых требований членов профсоюза в полном объеме.

Правовую помощь медицинским работникам по составлению исковых заявлений, а также по представлению их интересов в суде оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.

Решения по другим 12 искам, в которых заявлены аналогичные требования, Псковский городской суд пока не вынес.