Сотрудники центра «Воин» поддержали выдвижение Путина на выборах президента

Сотрудники центра «Воин» в Пскове поставили свои подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России 16 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН
«Участвуют все присутствующие сотрудники центра, это 20 человек. Наша организация создана по поручению Владимира Путина, и в этот коллектив шли те, кто поддерживает его начинания. Хотим, чтобы дальше развитие шло, как он сказал: "Правильной дорогой"», - рассказал директор филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев.
Оставить подпись в поддержку выдвижения Путина на выборы в Псковской области можно:
- на базе общественных приемных «Единой России» с 10:00 до 17:00;
- на базе регионального избирательного штаба и штаба общественной поддержки в Пскове (улица Некрасова, 17/11) с 10:00 до 17:00;
- на базе общественной приемной «Единой России» в Пскове (улица Гоголя, 9) с 10:00 до 17:00;
- на базе точек сбора в торговых центрах Пскова («Акваполис», «Максимус» и «Империал») и Великих Лук («Апельсин» и «Весна») – с 17:00 до 20:00.
При себе необходимо иметь паспорт.
Напомним, Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Всего ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей, этот порог уже преодолен.
Ранее сообщалось, что псковская делегация сдала в центральный избирательный штаб подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ.