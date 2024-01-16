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Общество

Сотрудники центра «Воин» поддержали выдвижение Путина на выборах президента

16.01.2024 12:23|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники центра «Воин» в Пскове поставили свои подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России 16 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

«Участвуют все присутствующие сотрудники центра, это 20 человек. Наша организация создана по поручению Владимира Путина, и в этот коллектив шли те, кто поддерживает его начинания. Хотим, чтобы дальше развитие шло, как он сказал: "Правильной дорогой"», - рассказал директор филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев.

Оставить подпись в поддержку выдвижения Путина на выборы в Псковской области можно: 

  • на базе общественных приемных «Единой России» с 10:00 до 17:00;
  • на базе регионального избирательного штаба и штаба общественной поддержки в Пскове (улица Некрасова, 17/11) с 10:00 до 17:00;
  • на базе общественной приемной «Единой России» в Пскове (улица Гоголя, 9) с 10:00 до 17:00;
  • на базе точек сбора в торговых центрах Пскова («Акваполис», «Максимус» и «Империал») и Великих Лук («Апельсин» и «Весна») – с 17:00 до 20:00.

При себе необходимо иметь паспорт.

 

Напомним, Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Всего ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей, этот порог уже преодолен. 

Ранее сообщалось, что псковская делегация сдала в центральный избирательный штаб подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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