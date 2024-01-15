Единый день сбора подписей для выдвижения Путина проходит в Псковской области

Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента проходит сегодня, 16 января.
Оставить подпись в поддержку выдвижения Путина на выборы в Псковской области можно:
При себе необходимо иметь паспорт.
Напомним, Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Всего ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей, этот порог уже преодолен.
Ранее сообщалось, что псковская делегация сдала в центральный избирательный штаб подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ.