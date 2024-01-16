Идею об уходе в декрет в первом триместре беременности оценили эксперты

Программа по обеспечению женщин возможностью уйти в декретный отпуск в первом триместре беременности вряд ли повлияет на демографическую ситуацию, в условиях нехватки кадров проблемы с рождаемостью нужно решать комплексно, например, обеспечивать россиян яслями, считают эксперты.
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Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что в Думе прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности.
Ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев отметил, что в условиях демографических проблем и нехватки кадров в стране более перспективны меры, которые облегчают совмещение материнства и работы.
«Мне кажется, что это такие меры, которые одновременно и рождаемость поддерживают, и проблему обеспечения кадрами решают. Поэтому, наверное, приоритет надо ставить на тотальное обеспечение яслями. Потребность в яслях должна быть на 100% удовлетворена, потому что они как раз решают эти проблемы», - цитируют Андрея Коротаева РИА Новости.
По его словам, существует корреляция между рождаемостью и введением ясельных групп, поскольку женщина получает возможность работать и воспитывать ребенка. Долгий декретный отпуск в свою очередь приводит к потере квалификации. При рождении ребенка доход в семье на одного человека уменьшается в три раза, а в случае, если мать не возвращается на работу, рождение второго ребенка откладывается из-за страха не обеспечить семью.
«Выход на работу достаточно быстрый отвечает за возможность рождения следующего ребенка. Поэтому гибкие отпуска для женщин с детьми, сертифицированные няни - это наиболее перспективная область (улучшения демографической ситуации). Чем хороши такие меры - они и трудовые проблемы решают одновременно, и это мощные меры поддержки рождаемости», - объяснил эксперт.