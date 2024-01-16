Общество

Над возможностью уходить в декрет в первом триместре работают в Госдуме

В Госдуме прорабатывается программа, направленная на право декретного отпуска с первого триместра беременности, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.

Сейчас будущая мама вправе уйти в отпуск по беременности и родам на 30-й неделе, а если ожидается двое или более детей – на 28-й. Если сотрудница проживает и работает в загрязненной радиацией местности, то электронный лист нетрудоспособности формируется в 27 недель беременности.

«Сейчас надо поддерживать беременных, думаем над 1-м триместром беременности. Очевидно, что нам надо сейчас разрабатывать отдельные программы, которые именно на поддержку беременных направлены», - рассказала Татьяна Буцкая о новой мере поддержки семей.

Она отметила, что первый триместр для многих женщин является более сложным чем третий. Будущие матери испытывают токсикоз, некоторым нужен разговор с психологом, пишут РИА Новости.

Депутат добавила, что сейчас также идет работа по поддержке молодых семей.

«Студенческие общежития, группа присмотра и ухода на базе студенческих общежитий. Вот это все мы держим в главных задачах», - заключила парламентарий.