Общество

Коробку с котятами подкинули к офису «Команды 2018» в Пскове

Коробку с котятами подкинули к офису «Команды 2018» на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в группе псковского зооприюта «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Зоозащита» / «ВКонтакте»

«Такого ещё не было. Не перестанем удивляться предприимчивости и подлости некоторых двуногих. К офису "Команды 2018" подкинули коробку с котятами! Домашние, чистые, красивые. Найдены у центрального входа в офис со стороны Октябрьского проспекта», - рассказали в зооприюте.

Неравнодушных псковичей просят разобрать котят по домам. Телефон для связи: 8 953 244 41 04.