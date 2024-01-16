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Общество

Ухудшающие зрение ежедневные привычки назвала офтальмолог

16.01.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Ряд повседневных привычек может негативно сказаться на зрении и стать причиной заболевания глаз. Их назвала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Валентина Анисимова.

Фото: Freepik

По словам медика, во-первых, зрению может навредить чтение в транспорте. Так, любители почитать книги в общественном транспорте могут серьезно ухудшить свое зрение. Причиной этому является большая нагрузка на глаза: им нужно совершать множество движений, при которых цилиарная глазная мышца сильно напрягается и меняет аккомодацию (фокус расстояния). Острота зрения в результате заметно снижается.

Кроме того, врач не рекомендует читать лежа или за компьютером. В этих случаях повышается риск развития компьютерного зрительного синдрома.

«При взгляде под углом глаз не в состоянии удерживать правильный фокус на тексте и вынужден постоянно переключаться с одной точки на другую. Это может привести к серьезному перенапряжению глазного аппарата и в итоге к ухудшению зрения», — пояснила Анисимова, добавив, что зрение ухудшают как слишком тусклое, так и слишком яркое освещение, которое сложно определить.

Неправильное освещение вызывает напряжение зрительного аппарата, спазм глазных мышц и синдром сухого глаза, заявила врач.

«Если долго смотреть в экран компьютера или смартфона при плохой освещенности в комнате, могут пострадать фоторецепторные клетки — структурные компоненты сетчатки глаза. Они начинают интенсивно расходовать энергию и долго восстанавливаются. Доказательством дисфункции фоторецепторов являются плавающие темные пятна перед глазами», — цитируют Валентину Анисимову «Известия».

Следующая причина — неправильное ношение очков и контактных линз. Дело в том, что они предназначены не только для обеспечения остроты зрения, но и для правильной работы зрительного аппарата. Непрерывное ношение очков и линз снижает риск развития таких патологий глаза, как близорукость, косоглазие, астигматизм и других.

«Перед покупкой оптики очень важно проконсультироваться с врачом-офтальмологом. Только квалифицированный специалист поможет правильно подобрать нужный прибор, чтобы избежать перенапряжения глазных мышц и дальнейшего прогрессирования глазной патологии», — порекомендовала специалист.

От привычки надевать и снимать линзы грязными руками тоже стоит отказаться. Последствиями такого пренебрежительного отношения к гигиене могут быть бактериальные инфекции, вызывающие воспалительный процесс оболочки глаза. К тому же важно следить за сроком ношения линз. В противном случае может возникнуть дистрофия роговицы, что уже приводит к снижению зрения, вплоть до слепоты, предупредила врач.

«Еще одна вредная привычка — не смывать макияж. В некоторых косметических средствах могут содержаться вредные химические вещества, которые при попадании в глаза не только вызывают сильное раздражение и покраснение, но даже ожог роговицы», — подытожила спикер.

Теги: #вредные привычки #зрение
Источник: Псковская Лента Новостей
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