Общество

18-градусный мороз обещают на территории Псковской области 17 января

На территории Псковской области 17 января ожидается переменная облачность. Как сообщают в Псковском гидрометцентре, ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег, а днем будет преимущественно без осадков.

На дорогах местами сохранится гололедица. Западный ветер ночью будет дуть со скоростью от 6-11 м/с, а днем направление ветра изменится на южное и его скорость составит 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет изменяться от -13 до -18 градусов, а днем - от -5 до -10 градусов.

Атмосферное давление останется низким.