За год в Островскую межрайонную больницу трудоустроились 12 врачей

19 врачей и фельдшеров приняли на работу в Островскую межрайонную больницу в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале «МедКадры Псковской области».
Фото здесь и далее: «МедКадры Псковской области» / Telegram
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами является важнейшим направлением в реализации национального проекта «Здравоохранение».
На данный момент в составе Островской межрайонной больницы работает 71 врач, в том числе 10 в Пыталовском филиале и 20 фельдшеров в ФАПах, в том числе четыре в филиале. Общее количество сотрудников превышает 450 человек.
В 2023 году команда межрайонной больницы пополнилась специалистами различных профилей. В Острове были приняты на работу:
В Пыталовский филиал трудоустроились:
В новом году администрация больницы продолжит укреплять свой кадровый потенциал. Уже с начала года приняты на работу врач-терапевт и фельдшер для работы в ФАПе.