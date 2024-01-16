Общество

За год в Островскую межрайонную больницу трудоустроились 12 врачей

19 врачей и фельдшеров приняли на работу в Островскую межрайонную больницу в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале «МедКадры Псковской области».

Фото здесь и далее: «МедКадры Псковской области» / Telegram

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами является важнейшим направлением в реализации национального проекта «Здравоохранение».

На данный момент в составе Островской межрайонной больницы работает 71 врач, в том числе 10 в Пыталовском филиале и 20 фельдшеров в ФАПах, в том числе четыре в филиале. Общее количество сотрудников превышает 450 человек.

В 2023 году команда межрайонной больницы пополнилась специалистами различных профилей. В Острове были приняты на работу:

участковый врач-терапевт;

детский врач стоматолог;

врач-педиатр;

врач-офтальмолог;

врач-стоматолог;

врач-рентгенолог;

врач клинической лабораторной диагностики;

врач анастезиолог-реаниматолог;

врач-хирург;

шесть фельдшеров.

В Пыталовский филиал трудоустроились:

врач-рентгенолог;

врач-терапевт;

врач-стоматолог;

фельдшер.

В новом году администрация больницы продолжит укреплять свой кадровый потенциал. Уже с начала года приняты на работу врач-терапевт и фельдшер для работы в ФАПе.