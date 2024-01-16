Общество

Псковская делегация приняла участие в торжественной церемонии всероссийской премии «Служение»

Делегация Псковской области в полном составе приняла участие в торжественной церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение». Мероприятие во вторник, 16 января, прошло на полях Всероссийского форума «Малая родина — сила России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На торжественном мероприятии, которое объединило муниципальных специалистов со всей страны, присутствовал и президент России Владимир Путин. «Именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее», — подчеркнул глава государства, обращаясь к собравшимся в зале.

«Работа в местном самоуправлении, безусловно, требует особой отзывчивости, умения воспринимать проблемы в сложных ситуациях, причем воспринимать их как свои собственные, понимая, что все мы действуем ради общей цели — счастья и благополучия родной страны, будущего наших детей», — сказал президент. Глава государства вручил статуэтку победителю в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества».

В числе финалистов премии в номинации «Объединяя усилия — умножаем возможности» был и Островский район. Проект «Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Островского района» направлен на улучшение инвестиционного климата на территории муниципалитета, оказание поддержки инвесторам и снижение административных барьеров.

Делегация Псковской области, которую возглавляет заместитель Губернатора Псковской области Александр Серавин, принимала самое активное участие в работе форума. В первый день представители муниципальных образований региона посетили десятки площадок: панельные дискуссии, круглые столы, лектории и практикумы с участием руководителей федеральных Министерств и организаций, представителей бизнеса и НКО. Участники псковской делегации смогли поделиться своими успешными практиками, а также познакомились с опытом работы муниципальных специалистов из других субъектов.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена в соответствии с поручением президента. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено порядка 19 тысяч заявок из 89 субъектов РФ.