Общество

Единое пособие псковским родителям выплачивают с месяца обращения за ним - СФР

Многие псковские родители в январе продлевают единое пособие, которое было оформлено ими год назад. Согласно действующим правилам, отделение СФР по Псковской области назначает выплату на 12 месяцев, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения фонда.

Чтобы продолжать получать средства по истечении этого периода, родителям нужно подать новое заявление в фонд. Это можно сделать за месяц до конца срока, на который установлена выплата пособия, то есть в течение 12-го месяца. Это дает семьям возможность получать финансовую поддержку непрерывно.

«Например, семья оформила пособие в январе 2023 года. Это значит, что продлить выплату можно уже начиная с декабря 2023-го. Если родители подали новое заявление в последнем месяце периода, на который было назначено единое пособие, то пособие будет продлено без перерыва, а первую выплату заново назначенного пособия родители получат по привычному для себя графику в феврале за январь – большинство детских пособий Соцфонда платится в новом месяце за предыдущий. В дальнейшем при безналичном зачислении на счет в банке выплата поступит 3-го числа месяца за предыдущий месяц, при доставке почтой – с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц», — отметила управляющий региональным отделением СФР Наталья Мельникова.

Не все родители заранее обращаются с заявлением на продление пособия. Если нет возможности подать новое заявление в последнем месяце периода его получения, это можно сделать в следующем месяце или позднее. В данном случае выплата пособия будет назначена с месяца обращения.

«Еще один пример. Родители закончили получать единое пособие в декабре и не подали новое заявление на продление единого пособия. Если новое заявление на оформление пособия они подают в январе, то в этом случае выплата единого пособия при его одобрении, как и при первичном назначении, будет предоставляться с месяца обращения в течение 5 рабочих дней после назначения, а в дальнейшем – в единый выплатной день 3 числа за предыдущий месяц или при доставке почтой – с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц», - уточнила Наталья Геннадьевна.

Отметим, что при продлении пособия, как и при первичном назначении, специалисты ОСФР по Псковской области проверяют доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Для большинства получателей такая проверка проходит незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточняет необходимые сведения. Некоторым родителям может прийти уведомление о том, что нужно представить отдельные документы.

Обратиться с заявлением о назначении единого пособия можно на портале госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе отделения СФР по Псковской области. Поданное заявление на пособие рассматривается фондом в течение 10 рабочих дней