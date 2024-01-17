Общество

Начальник псковского управления Росгвардии исполнил детскую мечту в рамках акции «Елка желаний»

В рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний» начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов исполнил новогоднюю мечту семилетнего ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Руководитель управления Росгвардии снял с новогодней елки открытку с желанием Семёна. В своем новогоднем послании мальчик просил подарить ему велосипед.

Ребенок отправил свое желание на ёлку, когда находился в социальном учреждении в Великих Луках, однако сейчас он живет и учится в средней школе-интернате в городе Сосновка Кировской области, вместе со своей старшей сестрой.

Чтобы исполнить мечту Семёна, велосипед отправили в Кировскую область, где сотрудники территориального управления Росгвардии вручили подарок и поздравили ребенка и его сестру. Семён поблагодарил росгвардейцев за исполнение мечты.

Региональная благотворительная акция «Елка желаний» проводится с 2019 года для исполнения новогодних желаний детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.