Общество

Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по защите репутации педагогов с учетом распространения информации о них в социальных сетях, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий... Срок - до 1 июля 2024 года», - цитируют перечень поручений РИА Новости.

Ответственные за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев.