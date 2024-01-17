Общество

Один оплачиваемый выходной могут взять граждане для прохождения диспансеризации

Все граждане могут взять один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации с 2019 года, напоминает комитет по здравоохранению Псковской области.

Работающие пенсионеры и предпенсионеры имеют право на два дня на случай, если им понадобилось на обследования больше времени.

В статье 185.1 Трудового кодекса закреплено, что работодатель обязан предоставить эти выходные. Но и сотрудник должен предоставить справку, что действительно проходил диспансеризацию, а не просто отдыхал. Если человек не использует эти выходные (например, идет к врачам в нерабочее время), эти дни не переносят и не компенсируют.

В 2024 году на диспансеризацию ждут тех, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах и до 1985 года.