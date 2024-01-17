Общество

Псковская область расширяет взаимодействие с Российскими студенческими отрядами

Правительство Псковской области расширяет взаимодействие и открывает новые направления работы с Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» (РСО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В юбилейный год студенческих отрядов губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с командиром Центрального штаба РСО Дмитрием Парамоновым. Церемония прошла в среду, 17 января, на площадке Международной выставки-форума «Россия».

Псковская область активно работает вместе с РСО. «Псковское региональное отделение организации насчитывает 24 студенческих отряда. Только за прошлый год число участников увеличилось почти на 130% и уже составляет 535 человек», — отметил губернатор.

Михаил Ведерников уточнил, что студенческие отряды не только работают на трудовых проектах в регионе и по всей стране, но и проводят самые разные мероприятия. Так, например, совместно с ПсковГУ реализованы гранты «Военно-патриотический лагерь "Курган Дружбы"» и «Ольгинский десант». В рамках последнего участники выезжали в муниципалитеты и оказывали помощь семьям участников СВО, ветеранам ВОВ. Кроме того, на форуме «Мосты дружбы» проект Российско-белорусского отряда «Союзный десант» стал победителем конкурса и получил поддержку со стороны Союзного государства и Минобрнауки РФ.

Губернатор не забыл упомянуть и про тематическую православную смену для детей участников СВО «Дорога добра», которая разработана и реализована Псковским отделением РСО. В ней приняли участие более 250 детей со всей области.

«Уверен, что наше соглашение позволит организовать ещё более эффективное сотрудничество и развитие новых направлений в деятельности студенческих отрядов», — заметил губернатор.

«Студенческие отряды Псковской области — это молодое региональное отделение РСО, которое уже стало организатором знаковых событий студенческих отрядов. В 2021 году Российские студенческие отряды участвовали в возведении мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" и благоустройстве прилегающих деревень Самолвы и Кобылье Городище. Теперь мемориальный комплекс — культурное достояние не только Псковской области, но и всей страны. Уже два года в Псковской области проходит форум "Истоки", где участники РСО на тематических сменах развивают управленческие и профессиональные навыки. В юбилейный год РСО студенческие отряды Псковской области примут участие во всех ключевых событиях», — рассказал Дмитрий Парамонов.

Отметим, в рамках соглашения между правительством Псковской области и Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» планируется развитие новых направлений взаимодействия, предполагается продолжить работу по созданию студотрядов на базе профессиональных учебных заведений и вузов, повысить качество профессиональной подготовки участников студенческих отрядов, а также привлечь студентов к работе в организациях, осуществляющих деятельность в сфере строительства, транспорта, благоустройства территорий. Согласно соглашению комитет по молодежной политике Псковской области станет ответственным за дальнейшее взаимодействие с организацией.