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Общество

Названы самые популярные животные для охоты в Псковской области

17.01.2024 16:16|ПсковКомментариев: 0

Самыми популярными животными для охоты в Псковской области являются лось и гусь. Об этом заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов рассказал в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Охотничьи угодья у нас достаточно высокого качества. Два популярных направления последние 10 лет – лось и гусь. По лосю основная цель – добыча мяса, по гусю – интересная охота», - уточнил он.

Площадь охотничьих угодий в Псковской области составляет 4,7 млн гектаров, из них общедоступные - 28% или 1,3 млн гектаров. За юридическими лицами закреплены 3,5 млн гектаров.

Разрешение на охоту регионе имеют порядка 30 тысяч человек. «Однако некоторые получают разрешение только для того, чтобы получить оружие, охотой не занимаются. Разрешения на охоту активно получают порядка 6-7 тысяч человек, но это не только жители Псковской области, но и соседних регионов», - добавил Андрей Горкунов.

Теги: #охота
Источник: Псковская Лента Новостей
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