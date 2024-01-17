Общество

Фонд лесовосстановления в Псковской области на 90% состоит из вырубок

Фонд лесовосстановления в Псковской области на 90% состоит из вырубок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале «Рослесозащиты» - Центре защиты леса Новгородской области.

Фото здесь и далее: филиал «Рослесозащиты» - Центр защиты леса Новгородской области

«Фонд лесовосстановления состоит более чем на 90% из вырубок. Погибшие насаждения, гари, прогалины и пустыри занимают около 10% площади», - сообщили в центре.

На большей части выявленных площадей предусмотрено искусственное лесовосстановление путем посадки лесных культур — обыкновенной сосны и европейской ели – главных лесных древесных пород.

«Работы по посадке лесных культур, проведению мер содействия естественному восстановлению и уходу за лесом являются приоритетной задачей специалистов лесного хозяйства», - отметили в центре.