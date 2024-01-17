Общество

Закрыт сбор денег на вторую операцию по восстановлению слуха для юного великолучанина

Псковское областное отделение Российского детского фонда завершает сбор средств на операцию по восстановлению слуха на левом ухе для Демьяна Суханова из Великих Лук. Операция запланирована на весну 2024 года, семья готовится к поездке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

При поддержке тысяч неравнодушных людей, двух благотворительных фондов – Псковского областного отделения Российского детского фонда и БФ «География добра» – удалось собрать необходимую сумму средств, чтобы провести операцию.

«Стоимость второй операции была огромная – 9 750 812 рублей. Для обычной семьи из Псковской области это неподъёмная сумма. Но родители не опустили руки и решили идти к намеченной цели – собрать нужную сумму и подарить своему ребёнку полноценную жизнь», - рассказали в отделении фонда.

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Детский фонд один из первых подключился к сбору средств. В январе 2023 года Детский фонд уже перечислял семье сумму в размере 151 500 рублей на операцию на правом ухе Демьяна. Её успешно провели в конце сентября 2023 года в зарубежной клинике.

«Сейчас Демьян продолжает принимать необходимые лекарства, регулярно посещает профильных врачей. Демьян очень стойко и мужественно переносит все сложности. Он очень весёлый и озорной мальчишка, который мгновенно заряжает позитивом и верой в то, что всё будет хорошо!» - отметили в фонде.

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После первой операции было принято решение поддерживать мальчика дальше и продолжать сбор средств. В итоге на вторую операцию Детский фонд собрал 381 635 рублей. В сборе принимали участие сотни людей, а суммы варьировались от 10 рублей до десятков тысяч.

Весомый вклад в сбор внёс коллектив педагогов, учеников и родителей Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Только на их благотворительных ярмарках в апреле и декабре 2023 года было собрано более 186 000 рублей в пользу Демьяна.

Операция на левом ухе запланирована на весну 2024 года. Семья уже активно готовится к поездке.

«Спасибо! Большое спасибо за эту радость - понимать, что близок счастливый конец из сказки, о которой и мечтать не могли!» – поблагодарила всех мама Демьяна. Детский фонд также присоединяется к словам благодарности.