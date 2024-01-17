Общество

Туристический и гастрогид «География на вкус» расскажет о Псковской области

Псковская область станет новым регионом - участником крупного туристического и гастрономического проекта «География на вкус». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В среду, 17 января, на площадке международной выставки-форума «Россия» детали взаимодействия губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с автором проекта, гендиректором «Вероникас Гурме Гид», гастрономическим экспертом, телеведущей Никой Ганич.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«География на вкус» — серия туристических гидов по России и другим странам. Опубликован уже ряд выпусков по отдельным городам (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тверь, Тула) и по регионам (Ленинградская область). Готовится к выпуску гид по Республике Башкортостан. «Наши гиды авторские — когда профессионалы рассказывают где побывали и что попробовали. Такой формат все больше в последнее время завоевывает внимание аудитории. Материал подается в легкой форме, но за этим стоит серьезная работа», — подчеркнула Ника Ганич.

Издания содержат информацию о гастрономических фестивалях и активностях в субъектах РФ, туристических достопримечательностях и отелях, лучших ресторанах, объектах агротуризма, крафтовых и промышленных производствах продуктов, рецепты от местных шеф-поваров — все, что может заинтересовать и привлечь потенциальных туристов в регион. Все локации из гида по конкретному региону издатели заносят в интерактивную карту на цифровой платформе географиянавкус.рф. Здесь также размещаются новости о событийном туризме и другая актуальная информация.

В команде проекта задействованы журналисты, историки, профессиональные фотографы, гастрономические эксперты. Они работают на территории регионов в тесной связке с местным туристическим и гастрономическим сообществом.

«От подготовки до выпуска проходит около четырех месяцев», — рассказала Ника Ганич. К концу весны авторы рассчитывают провести презентацию гида в Пскове. На мероприятии назовут лучших шеф-поваров региона, лучшие рестораны с локальной кухней, топ-10 лучших десертов региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что областные власти всесторонне поддерживают создание авторского гида по Псковской области. «Я знаком с вашим изданием, в нем действительно сделано все с вниманием и любовью. После прочтения появляется стойкое желание отправиться в путешествие», — сказал он.

Также губернатор отметил роль издания в раскрытии особенностей регионов — этой цели служит и инициированная президентом России выставка-форум «Россия».

«Гид "География на вкус" — уникальный продукт. Мы готовы сотрудничать. Уверен, что проект будет еще один импульсом для дальнейшего развития туризма и агротуризма в Псковской области», — добавил Михаил Ведерников.

По окончании рабочей встречи в присутствии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова руководитель регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова и гендиректор «Вероникас Гурме Гид» Ника Ганич заключили соглашение о намерениях.