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Крещенские купания начались на реке Великой в Пскове. ФОТО

Крещенские купания начались на реке Великой в Пскове вечером 18 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Купель организовали у стен Мирожского монастыря. Все желающие могут окунуться с 22:00 18 января по 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.

В 2024 году в Псковской области будет организовано 11 мест для крещенских купаний.

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Крещенской воде приписывают чудодейственные свойства, и многие считают, что в этот день обязательно нужно окунуться в прорубь. Всем ли надо приобщаться к этой традиции, как это сделать без риска для жизни и здоровья, узнавал обозреватель Псковской Ленты Новостей.