Общество

Вопросы правовой и социальной защиты военнослужащих обсудил Дмитрий Шахов в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе рабочего визита встретился с командованием 6 армии Воздушно-космических сил Вооружённых сил РФ и омбудсменом Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте псковского омбудсмена.

На встрече в Санкт-Петербурге обсудили представляющие взаимный интерес вопросы правовой и социальной защиты военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей. По итогам встречи стороны в пределах своей компетенции наметили пути расширения взаимодействия, направленного на обеспечение дополнительных гарантий прав и свобод военнослужащих и членов их семей, установленных федеральным законодательством.

Во второй половине дня состоялась рабочая встреча уполномоченных по правам человека Псковской области и Санкт-Петербурга. В ходе беседы Дмитрий Шахов и Светлана Агапитова обсудили широкий круг вопросов (соблюдение социальных, жилищных, личных, трудовых и экономических прав), касающихся защиты, обеспечения прав и свобод граждан, а также практической деятельности по их восстановлению, если такие нарушения выявлены региональными омбудсменами.

Особое внимание региональные омбудсмены уделили вопросам взаимодействия и оперативного решения обращений военнослужащих из Санкт-Петербурга, призванных по мобилизации для прохождения военной службы в воинских формированиях, дислоцируемых на территории Псковской области. В частности, в беседе затронули вопросы оказания медицинской помощи, взаимодействия командования войсковых частей с родственниками военнослужащих, своевременность социальных выплат и денежного довольствия семьям участников СВО, а также взаимодействия с органами военного управления и военной прокуратуры. Несколько таких обращений Светлана Агапитова передала псковскому омбудсмену для рассмотрения и оказания содействия.

Светлана Агапитова и Дмитрий Шахов поделились практикой и опытом, учитывая серьезные изменения законодательства России и общественно-политической ситуации в российском обществе и на международной арене, подготовки ежегодных докладов о соблюдении прав и свобод граждан на территориях своих субъектов Российской Федерации, которые ими будут представлены в первом квартале 2024 года в высшие органы законодательной власти Санкт-Петербурга и Псковской области. Уполномоченные по правам человека отметили существенный рост обращений граждан в 2024 году к ним от жителей регионов, в том числе и по вопросам, требующих межрегионального взаимодействия между государственными правозащитниками регионов Северо-Запада России и других субъектов РФ.

В завершении встречи псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова обсудили пилотный проект создания федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека, которая поможет региональным омбудсменам более эффективно организовать и автоматизировать правозащитную работу с использованием самых современных IT-технологий. Данная платформа разработана аппаратом уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой в рамках федеральной целевой программы.

Данная цифровая платформа позволит повысить эффективность работы региональных уполномоченных по рассмотрению обращений граждан, обращающихся к государственным правозащитникам при помощи электронно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечить более оперативное взаимодействие между аппаратами региональных и федерального омбудсменов с федеральными органами власти и их территориальными подразделениями в регионах и сформировать представление о состоянии защиты прав человека как в целом в России, так и в каждом субъекте Российской Федерации.