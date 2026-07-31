Четыре судьбы одной набережной: как менялись планы на «Интурист», дом Батова, Анастасиевскую часовню и театр кукол

Планы по развитию участка набережной Великой от гостиницы «Интурист» до Ольгинского моста обсуждают уже не одно десятилетие. Он мог бы стать одним из излюбленных мест для прогулок у туристов и горожан – тут и живописные виды на кремль с Великой, и интересные здания разных эпох вокруг. Казалось бы, что Пскову – историческому городу, который уже много лет ставит перед собой задачу развития туристической привлекательности – стоило бы сделать ставку на это место и вложиться в него. Но вместо точки притяжения эта набережная уже 40 лет остается сосредоточением заброшек и долгостроев – и это в самом центре города. По каждому из находящихся здесь объектов были свои проекты: Анастасиевскую часовню обещали перенести на другое место, дом Батова – отреставрировать, Псковский театр кукол – переселить в новое здание. А многострадальный «Интурист» за прошедшие годы примерил на себя сразу несколько концепций реконструкции. Но ни один из этих проектов пока так и не был реализован. Псковская Лента Новостей решила вспомнить историю этих инициатив и выяснить, какие из них по-прежнему актуальны.
40 лет в ожидании
В последние 10 лет особенно много внимания было приковано к зданию гостиницы «Интурист». В середине 2010-х годов казалось, что оно наконец будет достроено, и в него придет жизнь. Однако этого так и не случилось.
Строительство здания началось в 1987 году – в нем планировали разместить гостиницу для иностранных туристов, приезжающих в Псков. Стройку хотели завершить в текущей пятилетке, то есть до 1990 года, но этим планам не суждено было сбыться. В 1991 году, когда СССР распался, она все еще шла. Работы окончательно заглохли в 1996 году. К этому моменту здание приобрело знакомые всем псковичам черты. Даже в недостроенном виде оно сумело стать одной из самых ярких и интересных с архитектурной точки зрения построек советской эпохи в городе.
В 2004 году губернатор Евгений Михайлов продал «Интурист» бизнесу. В 2008 году после серии перепродаж новый инвестор «КабБалк-Интурист» вышел на объект. Кабардинцы хотели достроить гостиницу за два года и разместить внутри 165 номеров, химчистку, прачечную, развлекательный центр, ресторан, бар, конференц-зал. Но и эти планы реализовать не получилось. В 2012 году здание выставили на продажу.
В 2016 году «Интурист» перешел в собственность министерства образования РФ. Было объявлено, что здесь появится кампус ПсковГУ. Номера гостиницы собирались превратить в комнаты общежития, также планировали создать лабораторно-учебные мощности. Строительство должно было завершиться в 2019 году – к Ганзейским дням в Пскове.
Май 2019-го года
Но здание будто преследовало проклятие. Хотя к началу Ганзы его фасады успели обновить, а на пустыре вокруг проложили дорожки и установили лавочки с фонарями, внутри до завершения работ было еще очень далеко. В августе 2019 года новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина, в настоящее время находящаяся под судом, расторгла контракт с компанией «ОпрСтрой» из-за несоблюдения сроков и невыполнения объемов работ. Вскоре на объект вышел новый подрядчик. Однако сроки все равно затягивались, открытие кампуса постоянно откладывалось.
В итоге в конце 2022 года было объявлено, что в «Интуристе» разместится музей «Россия – моя история». Решение принято руководством области по инициативе митрополита Тихона, который создал сеть подобных музеев по всей стране. В 2023 году вышла новость о том, что перед входом в здание появится Аллея правителей России, скульптуры для которой выполнил Зураб Церетели.
Аллея правителей России в Москве – оттуда скульптуры собирались перевезти в Псков. Фото: Яндекс
Но в декабре 2023 года планы снова изменились. Теперь «Интурист» предложили приспособить для размещения детей из федерального лагеря «Истоки», а музей «Россия – моя история» решили оборудовать в здании Духовной семинарии на улице Советской. Однако к концу 2024 года заметных изменений в этом направлении не произошло, работы в здании не велись.
В 2025 году на портале реализации федерального имущества «земля.дом.рф» появилась информация о том, что недостроенное здание «Интуриста» и участок с ним выставлены на аукцион. За прошедшие полтора года новый владелец у них так и не появился, так что судьба многострадальной гостиницы остается неопределенной.
В управлении информационной политики правительства Псковской области нам сообщили, что проведение торгов по объекту планируется в IV квартале 2026 года. Сейчас аукционная документация находится в стадии формирования.
Так что, возможно, история сделает круг, и здание, которое изначально строилось под гостиницу, все же откроет свои двери для туристов. Но пока радоваться определенно рано. Найдется ли покупатель на такой сложный и масштабный объект, сможет ли он завершить строительство спустя более чем 40 лет – покажет лишь время.
Памятник в подвешенном состоянии
В центре многолетних обсуждений оказалась и Анастасиевская часовня. В начале нынешнего десятилетия в Пскове широко обсуждали ее судьбу – множество людей выступило в защиту памятника, была запущена программа по его сохранению. Складывалось ощущение, что в его судьбе вот-вот произойдут счастливые перемены. Но прошло 6 лет, а уникальный объект так и не обрел новую жизнь.
Часовню святой Анастасии построили в Пскове в 1911 году. Изначально она стояла на насыпи рядом с недавно сооруженным Ольгинским мостом. Архитектором выступил Алексей Щусев, будущий автор проекта мавзолея Ленина в Москве. Часовня была создана в русле национального романтизма – глубокий интерес к древнерусской культуре и стремление ее переосмысливать охватили тогда всю русскую интеллигенцию. Щусев вдохновлялся древнепсковским зодчеством: барабан украсила луковичная главка, прясла стен – традиционный местный орнамент из бегунца и поребрика. А интерьеры часовни были расписаны по эскизам знаменитого художника Николая Рериха – еще одного приверженца неорусского стиля.
После революции часовню закрыли. Главку при этом снесли, а фрески закрасили. С 1920-х по 1960-е годы здесь были керосиновая лавка, газетный киоск и касса кинотеатра. В 1969 году часовню чуть не снесли из-за того, что она мешала строительству нового Ольгинского моста. Но местные музейщики смогли ее отстоять – выручили коллеги из Ленинграда, обнаружившие в запасниках Русского музея эскизы Рериха.
Ценность памятника была доказана, но он все еще мешал строительству. Потому в 1970 году его перенесли на новое место, подальше от моста – распилив при этом надвое и повредив росписи. После переноса начались раскрытие и реставрация фресок. Также часовне вернули барабан и главку, но в будущем их планировали заменить, так как они несколько меняли исторический облик.
Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Годы шли, часовня постепенно ветшала, но в советское время масштабных работ по реставрации так и не дождалась. В 1990-е годы она оказалась за забором недостроенного «Интуриста». В 2013 году Псковский музей-заповедник подготовил первый проект реставрации часовни, но федеральные власти денег на него не выделили. Такая же судьба постигла и вторую заявку в 2017 году. К этому моменту состояние архитектурного объекта стало приближаться к критическому – температурно-влажностный режим внутри никак не регулировался, из-за этого фрески осыпались.
Фото с сайта правительства Псковской области
Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2020 году. Тогда фонд имени Елены Рерих запустил целевую благотворительную программу по сохранению Анастасиевской часовни и объявил о начале сбора средств. А фонд сохранения исторического наследия «Внимание» к ноябрю того же года собрал 300 тысяч рублей на проект реставрации фресок. При поддержке митрополита Тихона к работе подключилось АНО «Возрождение объектов культурного наследия».
Весной 2021 года было объявлено, что часовню вновь перенесут на новое место – и снова из-за Ольгинского моста. Его собирались капитально ремонтировать, и эксперты опасались, что вибрации от работ могут негативно сказаться на памятнике. В ноябре представили проект переноса – он был запланирован на лето 2023 года.
Эскиз с сайта АНО «Возрождение объектов культурного наследия»
Но осуществить эти планы не удалось – в 2023 году проектно-сметная документация работ так и не прошла государственную экспертизу. Президент фонда имени Елены Рерих Павел Журавихин тогда публично заявил, что из-за затягивания процесса фрески могут просто не дождаться реставрации и погибнуть из-за биопоражений. В ноябре 2024 года АНО «Возрождение» расторгло договор с подрядчиком работ по созданию проекта переноса и реставрации часовни – петербургской компанией «АртРуст». Ее обвинили в непрофессиональных действиях, из-за которых был сорван процесс проведения государственной экспертизы. Вскоре нашли нового подрядчика, который с января 2025 года продолжил работу предшественника.
В том же месяце генеральный директор АНО «Возрождение» Денис Василенко заявил, что на работы по переносу Анастасиевской часовни в Пскове планируется выйти к лету 2025 года. В марте появилась новость о том, что перенос готов оплатить меценат. А в мае было объявлено, что проект согласован уже на 80%. Несмотря на это, в 2025 году часовня осталась на прежнем месте. Там же она находится и сейчас.
В министерстве культурного наследия Псковской области нам сообщили, что сейчас проектная документация уже получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. Ведомство рассмотрело и согласовало ее. Однако точную дату переноса нашему изданию не назвали.
Что ж, остается лишь надеяться, что фрески Анастасиевской часовни, состояние которых еще три года назад было объявлено аварийным, благополучно дождутся реставрации. А сам памятник все же откроет свои двери для псковичей и туристов и станет новой точкой притяжения в городе.
Красота за занавесом
Долгое время остается нерешенной судьба дома Батова – настоящей жемчужины архитектуры начала XX века в Пскове. Здание носит имя купца, крупного предпринимателя, общественного деятеля и благотворителя Петра Батова, который был его последним владельцем. Самой яркой деталью дома стало уникальное майоликовое панно с видом Псковского кремля и плывущими по Великой судами.
После революции Петра Батова постигла печальная судьба – так много сделавшего для города купца расстреляли, а его дом перешел к государству. После 1917 года в здании размещались административные отделы губернского исполкома, милиция, уголовный розыск, отдел ЗАГС. В послевоенные годы там работали курсы областной партшколы, затем размещалось медицинское училище. В конце 1980-х училище переехало в новое здание, и дом Батова опустел.
С этого момента начались по-настоящему темные дни его истории. Заброшенное здание стало постепенно разрушаться. Оно превратилось в приют для бездомных, пережило несколько пожаров. Некогда один из самых прекрасных в городе памятников пришел в совершенный упадок.
В 2008 году было объявлено, что у дома появился новый хозяин – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, и что через несколько лет он будет использоваться для обучения студентов Псковского филиала ФИНЭКа. Однако новый арендатор так ничего и не сделал для возрождения здания.
В 2014 году дом Батова передали федеральному Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). В 2016 году оно провело консервацию постройки – окна и двери заколотили, обрушившиеся детали декора собрали и сложили внутри до лучших времен, приняли противопожарные меры. При этом дом завесили баннерами-фальшфасадами, которые скрыли значительную часть прекрасных деталей декора.
В 2018 году появилась новость о том, что АУИПИК готовит документы для объявления аукциона на весь комплекс объектов, входящих в состав усадьбы Батова. Ее планировали включить в программу «Аренда за рубль». Процесс оказался долгим – только в 2024 году здание выставили на торги.
В октябре 2024 года дом Батова передали в аренду ООО «Зодчество». Было объявлено, что там появится бутик-отель, а работы начнутся в 2026 году. Однако надежде на возрождение не суждено было сбыться. В министерстве культурного наследия Псковской области нам сообщили, что заявление о выдаче разрешения на проведение работ, а также проектная документация для согласования им так и не поступили.
В июле этого года договор аренды с компанией расторгли. Сейчас агентство ищет для дома Батова нового инвестора. Хочется верить, что лучшие времена для уникального памятника еще наступят, и он снова явится Пскову во всей своей красе. Но, видимо, ждать этого момента придется еще немало лет.
Храм с кукольной сценой
С именем Петра Батова связан еще один объект на этом участке набережной – нынешнее здание Псковского театра кукол. Дело в том, что до революции в нем находилась старообрядческая церковь – моленная Поморского беспоповского согласия, построенная на средства купца. В последние годы в Пскове активно обсуждали планы на переезд театра кукол на новое место и возможное возвращение бывшего храма старообрядческой общине Пскова. Однако и здесь процесс забуксовал.
Широко бытует мнение, что раньше в нынешнем здании театра находилась домовая церковь Батовых. Однако оно ошибочно – псковские краеведы Алексей Ефимов и Арсений Постников доказали, что храм был общественным, а не семейным. Построили его в 1906-1907 годах по проекту архитектора Герарда Станкевича в русском стиле. При этом домашняя моленная у Батовых действительно была, но находилась в самом доме, на втором этаже башни со шпилем.
В советское время позолоченный купол храма снесли. В разное время в здании размещались театр эстрады и областной дом народного творчества, киноремонтная мастерская, кинотеатр повторного фильма. В 1963 году бывшую церковь передали областному театру кукол, который располагается там до сих пор.
Впервые о возможном переезде театра заговорили в 2016 году. Тогда было объявлено, что в 2017 году он переберется в здание на ул. Конной, 2. Руководитель Театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев пояснил, что это необходимо из-за того, что историческое здание моленной находится в аварийном состоянии и требует реставрации.
Однако позже появилась информация о том, что в бывшем храме хотят разместить гостинично-жилищный комплекс, а директор театра кукол Татьяна Ааб заявила, что из здания их выселяют под угрозой закрытия. Тогда же о его судьбе высказались и псковские староверы. Председатель Старообрядческой поморской общины города Пскова Арсений Постников руководству театра посочувствовал и выразил надежду, что учреждение обретет новое благоустроенное помещение, а моленная наконец будет передана верующим. Размещение там гостиницы он считал недопустимым.
В июне 2017 года вышла новость о том, что театр переберется на Некрасова, 24, где ранее располагался филологический факультет ПсковГУ. По словам Татьяны Ааб, от идеи переезда на Конную, 2 отказались, так как те помещения совсем не соответствуют концепции учреждения. В 2019 году губернатор Михаил Ведерников высказал новую идею – он предложил перенести театр в здание бывшего детского сада на улице Свердлова, 40. Однако и эту инициативу не осуществили.
Наконец, в 2020 году прозвучала самая громкая на данный момент идея – Михаил Ведерников сообщил, что чиновники рассматривают возможность реконструкции под театр кукол здания «Таблетки» в Летнем саду. Фактически его собирались снести и построить на его фундаменте абсолютно новое строение. В октябре представили проекты, среди которых были и сказочный замок, и «домик хоббита», вызвавший у некоторых ассоциации с «Властелином колец».
Инициатива вызвала бурную дискуссию. Часть общественности поддержала ее, посчитав, что театру это будет только во благо. Но нашлись и противники идеи. Они указывали на то, что массивное строение в этой части сада будет совсем не к месту и что «Таблетка» – интересное с архитектурной точки зрения здание советского периода, которое, наоборот, стоило бы сохранить и отремонтировать. Вопросы у экспертов вызвали и предложенные проекты – на общественных слушаниях все они были признаны «несовместимыми с Псковом». Кроме того, в «Таблетке» в то время работали тематические клубы, проходили дискотеки, встречи пожилых людей. Посетителей этих мероприятий возможный снос тоже расстроил.
Несмотря на противоречивый отклик, от идеи не отказались. В ноябре 2021 года Татьяна Ааб рассказала, что переехать в новое здание на месте «Таблетки» театр планирует в 2025 году. Спустя два года она объявила, что строительство вот-вот начнется. Однако через пару месяцев Михаил Ведерников заявил, что оно находится под угрозой срыва – из-за того, что псковские власти не смогли оперативно проработать проект и составить всю необходимую документацию.
С 2023 года разговоры о переезде постепенно затихли. Псковский театр кукол продолжает свою работу на прежнем месте. Обретет ли он новый «дом», передадут ли бывшую моленную верующим – пока неизвестно.
История каждого из этих объектов складывается по-своему, но объединяет их одно – ожидание. Для «Интуриста» и дома Батова вновь ищут хозяев, перенос Анастасиевской часовни согласован, однако сроки его реализации пока не называются. Театр кукол же пока остается единственным объектом, по которому в последние годы так и не появилось новых решений. Возможно, спустя годы обсуждений этот участок Ольгинской набережной все же начнет меняться. Но пока он остается местом, где проектов и обещаний по-прежнему больше, чем реальных преобразований.
Елизавета Левадная