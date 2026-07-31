Четыре судьбы одной набережной: как менялись планы на «Интурист», дом Батова, Анастасиевскую часовню и театр кукол

Планы по развитию участка набережной Великой от гостиницы «Интурист» до Ольгинского моста обсуждают уже не одно десятилетие. Он мог бы стать одним из излюбленных мест для прогулок у туристов и горожан – тут и живописные виды на кремль с Великой, и интересные здания разных эпох вокруг. Казалось бы, что Пскову – историческому городу, который уже много лет ставит перед собой задачу развития туристической привлекательности – стоило бы сделать ставку на это место и вложиться в него. Но вместо точки притяжения эта набережная уже 40 лет остается сосредоточением заброшек и долгостроев – и это в самом центре города. По каждому из находящихся здесь объектов были свои проекты: Анастасиевскую часовню обещали перенести на другое место, дом Батова – отреставрировать, Псковский театр кукол – переселить в новое здание. А многострадальный «Интурист» за прошедшие годы примерил на себя сразу несколько концепций реконструкции. Но ни один из этих проектов пока так и не был реализован. Псковская Лента Новостей решила вспомнить историю этих инициатив и выяснить, какие из них по-прежнему актуальны.

40 лет в ожидании

В последние 10 лет особенно много внимания было приковано к зданию гостиницы «Интурист». В середине 2010-х годов казалось, что оно наконец будет достроено, и в него придет жизнь. Однако этого так и не случилось.

Строительство здания началось в 1987 году – в нем планировали разместить гостиницу для иностранных туристов, приезжающих в Псков. Стройку хотели завершить в текущей пятилетке, то есть до 1990 года, но этим планам не суждено было сбыться. В 1991 году, когда СССР распался, она все еще шла. Работы окончательно заглохли в 1996 году. К этому моменту здание приобрело знакомые всем псковичам черты. Даже в недостроенном виде оно сумело стать одной из самых ярких и интересных с архитектурной точки зрения построек советской эпохи в городе.

В 2004 году губернатор Евгений Михайлов продал «Интурист» бизнесу. В 2008 году после серии перепродаж новый инвестор «КабБалк-Интурист» вышел на объект. Кабардинцы хотели достроить гостиницу за два года и разместить внутри 165 номеров, химчистку, прачечную, развлекательный центр, ресторан, бар, конференц-зал. Но и эти планы реализовать не получилось. В 2012 году здание выставили на продажу.

В 2016 году «Интурист» перешел в собственность министерства образования РФ. Было объявлено, что здесь появится кампус ПсковГУ. Номера гостиницы собирались превратить в комнаты общежития, также планировали создать лабораторно-учебные мощности. Строительство должно было завершиться в 2019 году – к Ганзейским дням в Пскове.

Май 2019-го года

Но здание будто преследовало проклятие. Хотя к началу Ганзы его фасады успели обновить, а на пустыре вокруг проложили дорожки и установили лавочки с фонарями, внутри до завершения работ было еще очень далеко. В августе 2019 года новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина, в настоящее время находящаяся под судом, расторгла контракт с компанией «ОпрСтрой» из-за несоблюдения сроков и невыполнения объемов работ. Вскоре на объект вышел новый подрядчик. Однако сроки все равно затягивались, открытие кампуса постоянно откладывалось.

В итоге в конце 2022 года было объявлено, что в «Интуристе» разместится музей «Россия – моя история». Решение принято руководством области по инициативе митрополита Тихона, который создал сеть подобных музеев по всей стране. В 2023 году вышла новость о том, что перед входом в здание появится Аллея правителей России, скульптуры для которой выполнил Зураб Церетели.

Аллея правителей России в Москве – оттуда скульптуры собирались перевезти в Псков. Фото: Яндекс

Но в декабре 2023 года планы снова изменились. Теперь «Интурист» предложили приспособить для размещения детей из федерального лагеря «Истоки», а музей «Россия – моя история» решили оборудовать в здании Духовной семинарии на улице Советской. Однако к концу 2024 года заметных изменений в этом направлении не произошло, работы в здании не велись.

В 2025 году на портале реализации федерального имущества «земля.дом.рф» появилась информация о том, что недостроенное здание «Интуриста» и участок с ним выставлены на аукцион. За прошедшие полтора года новый владелец у них так и не появился, так что судьба многострадальной гостиницы остается неопределенной.

В управлении информационной политики правительства Псковской области нам сообщили, что проведение торгов по объекту планируется в IV квартале 2026 года. Сейчас аукционная документация находится в стадии формирования.

«В качестве привлечения потенциальных инвесторов Фонд инвестиционного развития Псковской области разместил объект на инвестиционной карте Российской Федерации. На текущий момент в приобретении заинтересовано несколько лиц для последующей реализации проекта в сфере гостиничного обслуживания», – поделились в ведомстве.

Так что, возможно, история сделает круг, и здание, которое изначально строилось под гостиницу, все же откроет свои двери для туристов. Но пока радоваться определенно рано. Найдется ли покупатель на такой сложный и масштабный объект, сможет ли он завершить строительство спустя более чем 40 лет – покажет лишь время.

Памятник в подвешенном состоянии

В центре многолетних обсуждений оказалась и Анастасиевская часовня. В начале нынешнего десятилетия в Пскове широко обсуждали ее судьбу – множество людей выступило в защиту памятника, была запущена программа по его сохранению. Складывалось ощущение, что в его судьбе вот-вот произойдут счастливые перемены. Но прошло 6 лет, а уникальный объект так и не обрел новую жизнь.

Часовню святой Анастасии построили в Пскове в 1911 году. Изначально она стояла на насыпи рядом с недавно сооруженным Ольгинским мостом. Архитектором выступил Алексей Щусев, будущий автор проекта мавзолея Ленина в Москве. Часовня была создана в русле национального романтизма – глубокий интерес к древнерусской культуре и стремление ее переосмысливать охватили тогда всю русскую интеллигенцию. Щусев вдохновлялся древнепсковским зодчеством: барабан украсила луковичная главка, прясла стен – традиционный местный орнамент из бегунца и поребрика. А интерьеры часовни были расписаны по эскизам знаменитого художника Николая Рериха – еще одного приверженца неорусского стиля.

После революции часовню закрыли. Главку при этом снесли, а фрески закрасили. С 1920-х по 1960-е годы здесь были керосиновая лавка, газетный киоск и касса кинотеатра. В 1969 году часовню чуть не снесли из-за того, что она мешала строительству нового Ольгинского моста. Но местные музейщики смогли ее отстоять – выручили коллеги из Ленинграда, обнаружившие в запасниках Русского музея эскизы Рериха.

Ценность памятника была доказана, но он все еще мешал строительству. Потому в 1970 году его перенесли на новое место, подальше от моста – распилив при этом надвое и повредив росписи. После переноса начались раскрытие и реставрация фресок. Также часовне вернули барабан и главку, но в будущем их планировали заменить, так как они несколько меняли исторический облик.

Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Годы шли, часовня постепенно ветшала, но в советское время масштабных работ по реставрации так и не дождалась. В 1990-е годы она оказалась за забором недостроенного «Интуриста». В 2013 году Псковский музей-заповедник подготовил первый проект реставрации часовни, но федеральные власти денег на него не выделили. Такая же судьба постигла и вторую заявку в 2017 году. К этому моменту состояние архитектурного объекта стало приближаться к критическому – температурно-влажностный режим внутри никак не регулировался, из-за этого фрески осыпались.

Фото с сайта правительства Псковской области

Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2020 году. Тогда фонд имени Елены Рерих запустил целевую благотворительную программу по сохранению Анастасиевской часовни и объявил о начале сбора средств. А фонд сохранения исторического наследия «Внимание» к ноябрю того же года собрал 300 тысяч рублей на проект реставрации фресок. При поддержке митрополита Тихона к работе подключилось АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Весной 2021 года было объявлено, что часовню вновь перенесут на новое место – и снова из-за Ольгинского моста. Его собирались капитально ремонтировать, и эксперты опасались, что вибрации от работ могут негативно сказаться на памятнике. В ноябре представили проект переноса – он был запланирован на лето 2023 года.

Эскиз с сайта АНО «Возрождение объектов культурного наследия»

Но осуществить эти планы не удалось – в 2023 году проектно-сметная документация работ так и не прошла государственную экспертизу. Президент фонда имени Елены Рерих Павел Журавихин тогда публично заявил, что из-за затягивания процесса фрески могут просто не дождаться реставрации и погибнуть из-за биопоражений. В ноябре 2024 года АНО «Возрождение» расторгло договор с подрядчиком работ по созданию проекта переноса и реставрации часовни – петербургской компанией «АртРуст». Ее обвинили в непрофессиональных действиях, из-за которых был сорван процесс проведения государственной экспертизы. Вскоре нашли нового подрядчика, который с января 2025 года продолжил работу предшественника.

В том же месяце генеральный директор АНО «Возрождение» Денис Василенко заявил, что на работы по переносу Анастасиевской часовни в Пскове планируется выйти к лету 2025 года. В марте появилась новость о том, что перенос готов оплатить меценат. А в мае было объявлено, что проект согласован уже на 80%. Несмотря на это, в 2025 году часовня осталась на прежнем месте. Там же она находится и сейчас.

В министерстве культурного наследия Псковской области нам сообщили, что сейчас проектная документация уже получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. Ведомство рассмотрело и согласовало ее. Однако точную дату переноса нашему изданию не назвали.

«Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения “Анастасиевская часовня с росписями”, 1910-1911 гг., планируется выполнить в рамках деятельности АНО «Возрождение» при наличии необходимого финансирования», – ответили в министерстве.

Что ж, остается лишь надеяться, что фрески Анастасиевской часовни, состояние которых еще три года назад было объявлено аварийным, благополучно дождутся реставрации. А сам памятник все же откроет свои двери для псковичей и туристов и станет новой точкой притяжения в городе.

Красота за занавесом

Долгое время остается нерешенной судьба дома Батова – настоящей жемчужины архитектуры начала XX века в Пскове. Здание носит имя купца, крупного предпринимателя, общественного деятеля и благотворителя Петра Батова, который был его последним владельцем. Самой яркой деталью дома стало уникальное майоликовое панно с видом Псковского кремля и плывущими по Великой судами.

После революции Петра Батова постигла печальная судьба – так много сделавшего для города купца расстреляли, а его дом перешел к государству. После 1917 года в здании размещались административные отделы губернского исполкома, милиция, уголовный розыск, отдел ЗАГС. В послевоенные годы там работали курсы областной партшколы, затем размещалось медицинское училище. В конце 1980-х училище переехало в новое здание, и дом Батова опустел.

С этого момента начались по-настоящему темные дни его истории. Заброшенное здание стало постепенно разрушаться. Оно превратилось в приют для бездомных, пережило несколько пожаров. Некогда один из самых прекрасных в городе памятников пришел в совершенный упадок.

В 2008 году было объявлено, что у дома появился новый хозяин – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, и что через несколько лет он будет использоваться для обучения студентов Псковского филиала ФИНЭКа. Однако новый арендатор так ничего и не сделал для возрождения здания.

В 2014 году дом Батова передали федеральному Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). В 2016 году оно провело консервацию постройки – окна и двери заколотили, обрушившиеся детали декора собрали и сложили внутри до лучших времен, приняли противопожарные меры. При этом дом завесили баннерами-фальшфасадами, которые скрыли значительную часть прекрасных деталей декора.

В 2018 году появилась новость о том, что АУИПИК готовит документы для объявления аукциона на весь комплекс объектов, входящих в состав усадьбы Батова. Ее планировали включить в программу «Аренда за рубль». Процесс оказался долгим – только в 2024 году здание выставили на торги.

В октябре 2024 года дом Батова передали в аренду ООО «Зодчество». Было объявлено, что там появится бутик-отель, а работы начнутся в 2026 году. Однако надежде на возрождение не суждено было сбыться. В министерстве культурного наследия Псковской области нам сообщили, что заявление о выдаче разрешения на проведение работ, а также проектная документация для согласования им так и не поступили.

«В июне 2026 года министерством в адрес ООО «Зодчество» и ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (как обладателя права оперативного управления) направлены письма с просьбой предоставить информацию о фактическом исполнении работ по разработке проектно-сметной документации, предпринятых мерах по сохранению и планах в отношении объекта. Ответы на письма в министерство не поступали», – рассказали в ведомстве.

В июле этого года договор аренды с компанией расторгли. Сейчас агентство ищет для дома Батова нового инвестора. Хочется верить, что лучшие времена для уникального памятника еще наступят, и он снова явится Пскову во всей своей красе. Но, видимо, ждать этого момента придется еще немало лет.

Храм с кукольной сценой

С именем Петра Батова связан еще один объект на этом участке набережной – нынешнее здание Псковского театра кукол. Дело в том, что до революции в нем находилась старообрядческая церковь – моленная Поморского беспоповского согласия, построенная на средства купца. В последние годы в Пскове активно обсуждали планы на переезд театра кукол на новое место и возможное возвращение бывшего храма старообрядческой общине Пскова. Однако и здесь процесс забуксовал.

Широко бытует мнение, что раньше в нынешнем здании театра находилась домовая церковь Батовых. Однако оно ошибочно – псковские краеведы Алексей Ефимов и Арсений Постников доказали, что храм был общественным, а не семейным. Построили его в 1906-1907 годах по проекту архитектора Герарда Станкевича в русском стиле. При этом домашняя моленная у Батовых действительно была, но находилась в самом доме, на втором этаже башни со шпилем.

В советское время позолоченный купол храма снесли. В разное время в здании размещались театр эстрады и областной дом народного творчества, киноремонтная мастерская, кинотеатр повторного фильма. В 1963 году бывшую церковь передали областному театру кукол, который располагается там до сих пор.

Впервые о возможном переезде театра заговорили в 2016 году. Тогда было объявлено, что в 2017 году он переберется в здание на ул. Конной, 2. Руководитель Театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев пояснил, что это необходимо из-за того, что историческое здание моленной находится в аварийном состоянии и требует реставрации.

Однако позже появилась информация о том, что в бывшем храме хотят разместить гостинично-жилищный комплекс, а директор театра кукол Татьяна Ааб заявила, что из здания их выселяют под угрозой закрытия. Тогда же о его судьбе высказались и псковские староверы. Председатель Старообрядческой поморской общины города Пскова Арсений Постников руководству театра посочувствовал и выразил надежду, что учреждение обретет новое благоустроенное помещение, а моленная наконец будет передана верующим. Размещение там гостиницы он считал недопустимым.

В июне 2017 года вышла новость о том, что театр переберется на Некрасова, 24, где ранее располагался филологический факультет ПсковГУ. По словам Татьяны Ааб, от идеи переезда на Конную, 2 отказались, так как те помещения совсем не соответствуют концепции учреждения. В 2019 году губернатор Михаил Ведерников высказал новую идею – он предложил перенести театр в здание бывшего детского сада на улице Свердлова, 40. Однако и эту инициативу не осуществили.

Наконец, в 2020 году прозвучала самая громкая на данный момент идея – Михаил Ведерников сообщил, что чиновники рассматривают возможность реконструкции под театр кукол здания «Таблетки» в Летнем саду. Фактически его собирались снести и построить на его фундаменте абсолютно новое строение. В октябре представили проекты, среди которых были и сказочный замок, и «домик хоббита», вызвавший у некоторых ассоциации с «Властелином колец».

Инициатива вызвала бурную дискуссию. Часть общественности поддержала ее, посчитав, что театру это будет только во благо. Но нашлись и противники идеи. Они указывали на то, что массивное строение в этой части сада будет совсем не к месту и что «Таблетка» – интересное с архитектурной точки зрения здание советского периода, которое, наоборот, стоило бы сохранить и отремонтировать. Вопросы у экспертов вызвали и предложенные проекты – на общественных слушаниях все они были признаны «несовместимыми с Псковом». Кроме того, в «Таблетке» в то время работали тематические клубы, проходили дискотеки, встречи пожилых людей. Посетителей этих мероприятий возможный снос тоже расстроил.

Несмотря на противоречивый отклик, от идеи не отказались. В ноябре 2021 года Татьяна Ааб рассказала, что переехать в новое здание на месте «Таблетки» театр планирует в 2025 году. Спустя два года она объявила, что строительство вот-вот начнется. Однако через пару месяцев Михаил Ведерников заявил, что оно находится под угрозой срыва – из-за того, что псковские власти не смогли оперативно проработать проект и составить всю необходимую документацию.

С 2023 года разговоры о переезде постепенно затихли. Псковский театр кукол продолжает свою работу на прежнем месте. Обретет ли он новый «дом», передадут ли бывшую моленную верующим – пока неизвестно.

История каждого из этих объектов складывается по-своему, но объединяет их одно – ожидание. Для «Интуриста» и дома Батова вновь ищут хозяев, перенос Анастасиевской часовни согласован, однако сроки его реализации пока не называются. Театр кукол же пока остается единственным объектом, по которому в последние годы так и не появилось новых решений. Возможно, спустя годы обсуждений этот участок Ольгинской набережной все же начнет меняться. Но пока он остается местом, где проектов и обещаний по-прежнему больше, чем реальных преобразований.

Елизавета Левадная