Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Самыми выгодными месяцами для отпуска в следующем году будут март, июль, август, сентябрь и декабрь, так как в них больше рабочих дней по сравнению с другими, рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Для работников на пятидневной неделе с окладной системой оплаты наиболее выгодными месяцами для отпуска станут март, июль, август, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Наименее выгодным традиционно окажется январь (15 рабочих дней), затем февраль и май», - оценил юрист.

Наличие дополнительных выходных или праздничных дней не влияет на размер оклада - он выплачивается полностью независимо от количества рабочих дней в месяце. Однако стоимость одного рабочего дня при этом меняется, пояснил он.

Отпуск всегда оплачивается исходя из среднего заработка сотрудника, а не из текущей стоимости рабочего дня. Поэтому логика выбора месяца проста: если стоимость рабочего дня в месяце выше вашего среднедневного заработка - выгоднее работать, а если примерно равна или ниже - выгоднее отдыхать, пишет РИА Новости.

Именно поэтому январь с его малым числом рабочих дней оказывается самым невыгодным для отпуска, рассуждает юрист: потеря в деньгах будет максимальной, а март, июль, август, сентябрь и декабрь, наоборот, позволят минимизировать финансовые потери.

Он напомнил, что итоговая выгодность отпуска зависит от постановления правительства РФ о переносе выходных дней, которое ежегодно утверждается. На сегодняшний день документ на 2027 год еще не принят - имеется только проект. Если проект будет утвержден, производственный календарь на 2027 год будет содержать 247 рабочих и 118 нерабочих дней.