Григорий Явлинский выступит в качестве свидетеля в суде над Львом Шлосбергом*

Председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский приехал в Псковский городской суд, где слушается уголовное дело в отношении заместителя председателя партии Льва Шлосберга*, сообщили в реготделении партии.

Фото: псковское «Яблоко»

Григорий Явлинский выступит в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ, пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Политик обвиняется в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, и публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ.

Ранее в процессе были допрошены председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов**, журналистка Арина Бородина.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.

** признан иностранным агентом