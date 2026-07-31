 
Общество

Экономика Великих Лук сохранила положительную динамику — глава города

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Годовой отчёт о деятельности главы города Великие Луки – хорошая возможность подвести итоги совместной работы главы города, депутатского корпуса, городской администрации, предприятий и горожан. Такое мнение на своей странице в соцсети «ВКонтакте» высказал глава Великих Лук Николай Козловский. 

Фотографии: Николай Козловский / «ВКонтакте»

Сегодня состоялось 39-е очередное заседание Великолукской городской Думы, одним из главных вопросов которого стал отчет главы Великих Лук о работе за 2025 год. 

«Прошедший год подтвердил, что Великие Луки прочно удерживают статус одного из крупных промышленных, образовательных, спортивных и культурных центров Северо-Запада России. Экономика города сохранила положительную динамику, что позволило решать вопросы благоустройства, модернизации коммунальной инфраструктуры и социальных объектов», - пишет по итогу сессии Николай Козловский.

Глава города уточнил, что особое внимание в своей работе уделял взаимодействию с жителями: «Обращения граждан, встречи с общественными советниками помогают своевременно выявлять проблемные вопросы и принимать необходимые решения».

Важным направлением, по его словам, остаётся развитие общественных инициатив. В прошлом году сразу 19 проектов ТОС стали победителями регионального конкурса. Целью проектов-победителей стало сохранение исторической памяти и благоустройство городских территорий.

 

Значительное внимание уделялось сфере образования, продолжил Николай Козловский: завершаются капитальные ремонты образовательных учреждений, велось обновление материально-технической базы школ и детских садов, создавались современные условия для обучения детей.

Продолжена модернизация объектов водоснабжения и теплоснабжения, выполнялись работы по ремонту дорог, тротуаров и дворовых территорий, реализованы проекты благоустройства общественных пространств. «Эти изменения напрямую влияют на качество жизни великолучан и формируют комфортную городскую среду», - подчеркнул глава Великих Лук.

«Большое внимание в отчётном году уделялось сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию, развитию спорта и культуры, укреплению межмуниципального сотрудничества. Неизменным приоритетом остаётся поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Город совместно с предприятиями, общественными организациями и волонтёрами продолжает системную работу по оказанию необходимой помощи, социальной адаптации и сопровождению наших защитников», - заверил Николай Козловский. 

Помимо отчёта главы города депутаты также рассмотрели проекты внесения изменений в городской бюджет, совершенствования правил благоустройства, муниципального контроля и управления муниципальным имуществом, ряд других значимых вопросов, направленных на дальнейшее развитие южной столицы региона.

«Выражаю признательность депутатам Великолукской городской Думы за конструктивную совместную работу, благодарю за поддержку правительство Псковской области во главе с губернатором региона, администрацию города – за ответственное отношение к делу, руководителей городских предприятий, представителей общественных организаций, общественных советников и всех великолучан за активное участие в жизни города. Убеждён, что, опираясь на достигнутые результаты и сохраняя плодотворное взаимодействие, мы сможем и дальше последовательно благоустраивать наш город, чтобы он стал еще более красивым, комфортным и безопасным», - подытожил Николай Козловский.
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Козловский Николай Николаевич

Козловский Николай Николаевич

Глава города Великие Луки

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