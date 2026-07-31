Экономика Великих Лук сохранила положительную динамику — глава города

Годовой отчёт о деятельности главы города Великие Луки – хорошая возможность подвести итоги совместной работы главы города, депутатского корпуса, городской администрации, предприятий и горожан. Такое мнение на своей странице в соцсети «ВКонтакте» высказал глава Великих Лук Николай Козловский.

Фотографии: Николай Козловский / «ВКонтакте»

Сегодня состоялось 39-е очередное заседание Великолукской городской Думы, одним из главных вопросов которого стал отчет главы Великих Лук о работе за 2025 год.

«Прошедший год подтвердил, что Великие Луки прочно удерживают статус одного из крупных промышленных, образовательных, спортивных и культурных центров Северо-Запада России. Экономика города сохранила положительную динамику, что позволило решать вопросы благоустройства, модернизации коммунальной инфраструктуры и социальных объектов», - пишет по итогу сессии Николай Козловский.

Глава города уточнил, что особое внимание в своей работе уделял взаимодействию с жителями: «Обращения граждан, встречи с общественными советниками помогают своевременно выявлять проблемные вопросы и принимать необходимые решения».

Важным направлением, по его словам, остаётся развитие общественных инициатив. В прошлом году сразу 19 проектов ТОС стали победителями регионального конкурса. Целью проектов-победителей стало сохранение исторической памяти и благоустройство городских территорий.

Значительное внимание уделялось сфере образования, продолжил Николай Козловский: завершаются капитальные ремонты образовательных учреждений, велось обновление материально-технической базы школ и детских садов, создавались современные условия для обучения детей.

Продолжена модернизация объектов водоснабжения и теплоснабжения, выполнялись работы по ремонту дорог, тротуаров и дворовых территорий, реализованы проекты благоустройства общественных пространств. «Эти изменения напрямую влияют на качество жизни великолучан и формируют комфортную городскую среду», - подчеркнул глава Великих Лук.

«Большое внимание в отчётном году уделялось сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию, развитию спорта и культуры, укреплению межмуниципального сотрудничества. Неизменным приоритетом остаётся поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Город совместно с предприятиями, общественными организациями и волонтёрами продолжает системную работу по оказанию необходимой помощи, социальной адаптации и сопровождению наших защитников», - заверил Николай Козловский.

Помимо отчёта главы города депутаты также рассмотрели проекты внесения изменений в городской бюджет, совершенствования правил благоустройства, муниципального контроля и управления муниципальным имуществом, ряд других значимых вопросов, направленных на дальнейшее развитие южной столицы региона.