«Поэт и правдоруб»: Если взять один кирпич, мало толку в нём. ВИДЕО

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Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Свою новую песню «поэт и правдоруб» посвятил проблеме долгостроев.