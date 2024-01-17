Общество

Псковская полиция обеспечит безопасность горожан во время Крещения

Проведение более 150 массовых мероприятий планируется в период с 18 по 19 января 2024 года на территории области в 67 населенных пунктах. Все они посвященны празднованию православного праздника Крещение Господне. Псковская полиция обеспечит безопасность горожан во время Крещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В охране правопорядка будут задействованы более 300 сотрудников ОВД, а также сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, представители народных дружин и работники частных охранных организаций. Также в местах купания, расположенных на территории города Пскова (городской пляж) и Псковского района (Храм Георгия Победоносца, Храм Пророка Ильи, Крыпецкой мужской монастырь) и Порховского района (Никандрова пустынь) предусмотрено выставление экипажей ГИБДД. В целях обеспечения досмотровых мероприятий будут использоваться металлодетекторы.

18 января 2024 года в 28 населенных пунктах Псковской области запланировано проведение 66 праздничных мероприятий (в 58 храмах, церквях и монастырях и 8 купелях: Псков – городской пляж, возле Мирожского монастыря; Великие Луки –лодочная станция в городском парке; Великолукский район – деревня Рыжаково; Новоржевский район – деревня Боровичи, купель «Святой источник»; Псковский район – деревня Камно, храм Святого Георгия Победоносца, деревня Выбуты, храм Пророка Илии, деревня Торошино, Крыпецкой монастырь); Порховский район – деревня Любовец, Никандровский монастырь).

19 января 2024 года в 39 населенных пунктах Псковской области запланировано проведение 86 праздничных мероприятий (в 79 храмах, церквях и монастырях и 7 купелях: Псков – городской пляж, возле Мирожского монастыря; Великие Луки – лодочная станция в городском парке; Псковский район – деревня Камно, храм Святого Георгия Победоносца; Гдовский район – город Гдов, улица Первая Слободская, деревня Залахтовье, купель на Чудском озере; Себежский район – город Себеж, купель у храма Святой Троицы; Пушкиногорский район – купель на озере Тоболинец.

Места проведения праздничных мероприятий будут обследованы служебными собаками, обученными на поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств. В данной работе задействуются кинологические расчеты ЦКС УМВД России по Псковской области и территориальных ОМВД России на районном уровне.

Основное внимание в период праздничных мероприятий обращено на недопущение в местах проведения мероприятий со значительным скоплением граждан террористических актов, иных массовых беспорядков, а также совершения преступлений. В преддверии и во время проведения праздников посты и маршруты патрулирования будут приближены к местам проведения мероприятий.

Мероприятия с наибольшим количеством граждан пройдут в городе Пскове, Великих Луки, Псковском и Порховском районах.

В городе Пскове религиозные мероприятия состоятся в 34 храмах, церквях и монастырях, а также в 1 специально оборудованном месте для купания (купели) на территории городского пляжа.

В городе Великие Луки праздничные мероприятия пройдут в 5 церквях и храмах, а также в 1 месте для купания (купель) на реке Ловать (лодочная станция).

В Псковском районе запланировано проведение религиозных мероприятий в 3 населенных пунктах: деревня Выбуты - купель на реке Великая у Храма Пророка Илии; деревня Торошино - купель у Крыпецкого мужского монастыря, деревня Камно - купель у Храма Георгия Победоносца.

В Порховском районе запланировано проведение праздничного мероприятия в наиболее посещаемом месте, расположенном в деревня Любовец Порховского района - купель у Свято-Благовещенского Никандровского монастыря (Никандрова Пустынь).