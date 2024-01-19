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Общество

О водно-болотных угодьях рассказал на выставке «Россия» директор Полистовского заповедника

19.01.2024 19:40|ПсковКомментариев: 0

Что такое водно-болотные угодья и какое значение они имеют для Земли, узнали гости «Природограда» на ВДНХ в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Водно-болотные угодья – участки земной поверхности, занятые верховыми, низинными и переходными болотами, водотоками и водоёмами, имеющие естественное и искусственное происхождение, постоянные или временные, со стоячей или проточной, пресной, солоноватой или солёной водой, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров. Водно-болотные угодья изымают из атмосферы и накапливает углерод, очищают воды, удерживая загрязнённые вещества, стабилизируют климатические условия, особенно осадки и температуру и служат местообитанием многих редких видов растений и животных», – рассказал директор Полистовского заповедника Николай Кораблёв.

Чтобы познакомить гостей с Полистовским заповедником, его сотрудники провели викторину. Участники узнали, что одним из живых символов особо охраняемой природной территории является лось. Кроме того, здесь живёт краснокнижная белая куропатка, которая меняет свой цвет оперения в зависимости от сезона года. А благодаря мху сфагнуму верховные болота удерживают огромные объёмы воды. Это растение посетители увидели своими глазами. Как и живой кусочек настоящего верхового болота, с клюквой и болотным миртом – типичными растениями этой экосистемы.

Кроме того, Полистовский заповедник представил короткометражный фильм о ценности экосистем верховых болот, а Центрально-Лесной заповедник, который находится в Тверской области, – видеосюжет о научных исследованиях на заповедных болотах, которые включают палеогеографические исследования, изучение водного режима, дыхания и углеродного баланса, флоры и фауны.

А еще гости выставки смогли увидеть жизнь болот под микроскопом, мастер-класс провел научный сотрудник Полистовского заповедника Илья Цветков. С помощью увеличения, можно было рассмотреть структуру болотных растений и некоторых насекомых, например, комара.

Через «Заповедную почту» посетители направили на болотные ООПТ открытки с живописными видами, которые сотрудники охраняемых мест отправят в ответ адресатам.

 

Кроме Полистовского заповедника, в мероприятиях Дня водно-болотных угодий приняли участие представители Рдейского, Центрально-Лесного, Васюганского, Воронинского, Керженского заповедников, национальных парков Мещера, Себежский, Лосиный остров.

Дни заповедных территорий проходят с 11 по 28 января на ВДНХ в павильоне «Природоград» Минприроды России. Вход для всех посетителей бесплатный.

Теги: #Полистовский заповедник #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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