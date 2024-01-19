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Общество

Крещенская купель в Великих Луках завершила работу

19.01.2024 16:13|ПсковКомментариев: 0

Крещенская купель на реке Ловать в Великих Луках завершила свою работу. В традиционном крещенском обряде купания в организованной иордани приняли участие 410 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Ни одного происшествия не зафиксировано. Все время работы у купели дежурили объединенные группы в составе спасателей, сотрудников скорой медицинской помощи, полиции и представителей администрации.

Для удобства верующих здесь были оборудованы палатки с обогревом, а «Луки парк» угощал всех бесплатным чаем.

Теги: #крещение #крещенские купания
Источник: Псковская Лента Новостей
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