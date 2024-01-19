Общество

Крещенская купель в Великих Луках завершила работу

Крещенская купель на реке Ловать в Великих Луках завершила свою работу. В традиционном крещенском обряде купания в организованной иордани приняли участие 410 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Ни одного происшествия не зафиксировано. Все время работы у купели дежурили объединенные группы в составе спасателей, сотрудников скорой медицинской помощи, полиции и представителей администрации.

Для удобства верующих здесь были оборудованы палатки с обогревом, а «Луки парк» угощал всех бесплатным чаем.