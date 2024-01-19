Общество

Посетителей стенда Псковской области на выставке «Россия» увлекли краеведческие игры и семейные конкурсы

Настольные псковские игры, конкурсы для всей семьи и мастер-классы - cпециальную развлекательную программу, приуроченную к Всероссийскому семейному форуму «Родные – любимые», подготовили псковичи для посетителей стенда региона на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Гости выставки принимают активное участие в увлекательных и познавательных настольных играх «Псковское домино», «Путешествие по древней земле», «Автостопом по Псковщине», «Псковская летопись» и др. Это краеведческие викторины, которые рассказывают об истории Псковского края, его исторических и культурных деятелях, культурном наследии и символах.

Украшением сегодняшнего дня стали выступления фольклорных коллективов Псковской области. Посетители выставки охотно присоединяются к колядкам и хороводам, а также с удовольствием знакомятся с экспозициями регионального стенда, участвуют в разнообразных интерактивах.

На площадке организовано сразу несколько семейных конкурсов, направленных на укрепление традиционных ценностей и отношений между детьми и родителями. Гости стенда соревнуются в знании истории своих дальних родственников и характеров домочадцев, а также пробуют сочинить собственный семейный герб.

В ходе всего форума «Родные – любимые» на псковском стенде будут проходить разнообразные мастер-классы. Семьи смогут освоить роспись сумок, глиняных игрушек и пряников, а также получить памятные подарки.

Всероссийский семейный форум «Родные – любимые» откроет Год семьи, который проводится по указу президента Владимира Путина. Форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей.

Псковскую область в форуме представляет творческая семья Герасимовых. Покорять Москву она будет выступлением семейного ансамбля.

В разные дни форума, который продлится до 23 января, пройдут мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гуляния, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки. В открытой программе смогут принять участие все посетители выставки-форума «Россия».

Год семьи проводится в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей, особенное внимание в этот период будет уделено многодетным и многопоколенным семьям.