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Общество

Псковская область представила достижения в транспортной сфере на выставке «Россия»

19.01.2024 18:52|ПсковКомментариев: 0

Псковская область на Международной выставке «Россия» рассказала о достижениях региона в транспортной сфере. В пятницу, 19 января, в рамках отраслевого марафона проходит День пассажирской логистики, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Центральным событием Дня пассажирской логистики стала пленарная дискуссия «Транспортная система будущего в интересах пассажира» с участием министра транспорта РФ Виталия Савельева: «Поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи выполняются транспортным комплексом в полном объеме. Развивается инфраструктура, растет качество работы транспорта. Уверен, что набранный нами темп преобразований будет сохранен. Отмечу, что никогда ранее высшее политическое руководство страны не уделяло столь деятельного внимания вопросам транспорта. Это оценка нашего труда, доверие и высокая ответственность». 

В течение всего дня субъекты РФ представляли свои самые яркие достижения в сфере транспорта. На протяжении ряда лет Псковская область огромные усилия направляет именно на развитие пассажирского транспортного сообщения, отметили в правительстве региона.  

«За последние годы особенно динамично развивается авиасообщение, идет активное развитие аэропортового комплекса, расширяется маршрутная сетка полетов. В настоящее время из Пскова осуществляются пассажирские перелеты в Москву, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. С 31 марта количество авиарейсов из Пскова в столицу еще вырастет.  Добраться до Москвы или прилететь в Псков можно будет ежедневно утром и вечером. В этом году при поддержке федерального центра будет начата и масштабная реконструкция площади аэровокзала, капитальный ремонт дорожного полотна, ведущего от Крестовского шоссе до основного здания. По итогам прошлого года пассажиропоток Международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги превысил запланированные 150 тыс человек.  За год прирост составил более 30%.

Еще одним значимым достижением последних лет в сфере обеспечения транспортной доступности стал запуск скоростного поезда «Ласточка», который связал Псков и Санкт-Петербург. В дальнейшем в связи с повышенным спросом со стороны пассажиров количество рейсов неоднократно увеличивалось, открывались новые направления. С февраля 2019 года открыто движение поезда «Ласточка» по маршруту Псков – Новгород – Петрозаводск. В июле 2020 года запущено пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Псков - Великие Луки, с октября 2021 года Великие Луки – Себеж.

Не забывает регион и про развитие водного сообщения. Так, например, для улучшения пассажирских перевозок на маршрут вышли два новых муниципальных катера, каждый из которых вмещает 30 пассажиров.

Каждый год Псковская область ведет масштабную работу и по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, мостов и уличной сети населенных пунктов, чтобы жителям и гостям региона было комфортно передвигаться по территории региона. Например, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» досрочно завершена масштабная реконструкция Советского (Троицкого) моста в Пскове, который связал многие транспортные маршруты, ведущие в туристический центр Пскова. Кроме того, при поддержке из федерального бюджета ведется обновление автобусного парка пассажирской техники, в том числе приобретаются новые туристические автобусы.  

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций», - сообщили в правительстве Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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