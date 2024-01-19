Общество

Количество искупавшихся на Крещение в Псковской области назвали в МЧС

18-19 января в оборудованных купелях обряд купания совершили 2000 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. В ведомстве отметили, что происшествий не допущено, несанкционированных мест купания не выявлено.

«В период с 17:00 18 января до 18:00 19 января сотрудниками АСС Псковской области и ГУ МЧС России по Псковской области осуществлялись мероприятия по обеспечению безопасности граждан при проведении купаний в период празднования Крещения. В обеспечении безопасности участвовали 43 человека, 13 единиц техники», - отметили в ведомстве.

Мероприятия по обеспечению безопасности во время крещенских купаний завершены.