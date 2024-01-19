Общество

Посетить музей Ленина на 100-летие со дня его смерти приглашают всех желающих

В воскресенье исполняется 100 лет со дня смерти Владимира Ленина. Традиционно 21 января в мемориальном музее-квартире исторического деятеля в Пскове пройдет день открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Бесплатно посетить музей-квартиру В.И. Ленина по адресу: г. Псков, ул. Ленина, д. 3 приглашают всех желающих.

«Вы узнаете о пребывании Ленина в Пскове в 1900 году, а также о губернском Пскове конца XIX – начала XX вв., его улицах, домах, занятиях горожан, увидите интерьеры квартиры начала XX вв.», - рассказали в музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник