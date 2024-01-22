Общество

РСХБ: Энотуризм и глэмпинги - самые популярные направления путешествий по России в 2024 году

Эксперты платформы «Свое. За городом» РСХБ проанализировали спрос на агротуры по России в 2023 году и спрогнозировали какие туры станут наиболее востребованными в новом туристическом сезоне. Самыми перспективными из них стали винный туризм (энотуризм) и туры на фермы с глэмпингами, сообщили Псковской Ленте Новостей в РСХБ.

Фото: РСХБ

Как показало исследование аналитиков платформы «Свое. За городом» РСХБ, наиболее популярными направлениями туризма в ушедшем году были гастрономические и этнографические туры. Их посетило 2350 и 1320 человек соответственно. Самыми посещаемыми регионами стали Москва и Московская область, Крым, Татарстан, Калмыкия. Всего на платформе сейчас размещено 2 000 туров с учетом сезонных и праздничных поездок от более чем 500 фермеров.

Среди самых перспективных направлений эксперты платформы Свое за городом выделяют два основных – винный туризм и проживание на ферме в глэмпинге. Интерес на них за прошлый год вырос на 40% и 70% соответственно. Всего сейчас на платформе «Свое. За городом» размещено 37 винных туров в 3 винодельческих регионах России: Краснодарском крае, Республике Крым, Ростовской области, а также 25 глэмпинг-туров в 15 регионах.

По данным опроса, проведенного РСХБ, треть россиян давно мечтают посетить одну или несколько российских виноделен, еще одна треть планирует посетить винодельню в обозримом будущем, 22% уже были в винных турах, а остальные не были и не планируют.

Треть респондентов хотела бы побывать на винодельческих объектах в Краснодарском крае, четверть – в Крыму, на третьем месте по популярности среди винодельческих регионов – Долина Дона (Ростовская область). Самыми популярными объектами винного туризма россияне назвали крымские «Массандру» (23%) и «Золотую балку» (17%), а также Абрау-Дюрсо вблизи Новороссийска (16%).

Вторым популярным направлением 2024 года станет проживание на ферме в глэмпинге. По оценкам экспертов Россельхозбанка, общий экологический туристический поток на заповедных и сельских территориях к 2025 году должен вырасти до 20-22 млн человек в год, до 10% из которых будут отдыхать именно в глэмпингах. Их число, по прогнозам экспертов, к 2025 году достигнет 500.

Самой большой популярностью среди таких туров на платформе «Свое. За городом» пользуется проживание в глэмпинге на винограднике. Эксперты платформы не останавливаются на достигнутом и планируют увеличить количество путешествий с проживанием на ферме в глэмпинге в 3 раза, расширив географию на 5 новых регионов и областей.

«Прошлый год показал повышенный интерес пользователей "Свое. За городом" к агротуризму – количество туров, размещенных на платформе, увеличилось вдвое, фермеров-"туроператоров" - в 10 раз. Одними из самых востребованных является тур "День на ферме", где каждый участник может попробовать себя в качестве фермера – с начала года его приобрели 1600 человек. Одной из задач платформы на 2024 год является проработка маршрутов в формате выходного на природе с проживанием недалеко от ферм (при отсутствии объектов размещения на ферме) и в их пакет будет входить возможность посещения фермерского хозяйства в формате экскурсий и мастер классов. Планов много и все они направлены на то, чтобы россияне все чаще открывали различные уголки родины во всем их многообразии, включая гастрономическое», - отмечает заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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