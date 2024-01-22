Общество

«Беседка»: О ситуации с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и корью в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 января.

Гость студии - главный санитарный врач Псковской области - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко. Ведущая Татьяна Иванова обсудила с ней текущую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и корью в Псковской области.

В какой возрастной группе фиксируется наибольшее количество случаев ОРВИ? Сколько привитых псковичей переболели гриппом? Много ли школ и классов в Псковской области из-за большого количества заболевших перешли на дистанционку? Какова ситуация с коронавирусом? Сколько случаев кори зафиксировано в псковском регионе и чем опасно это заболевание?

Об этом и многом другом — в эфире.