Общество

Стоит ли бояться гонконгского гриппа, объяснила Елена Припутенко

38 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области на неделе с 15 по 21 января. Об этом сообщила главный санитарный врач Псковской области - руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По результатам лабораторных исследований материала от больных на наличие респираторных вирусов выявлено 4% положительных проб. Среди положительных результатов вирусы гриппа составили 78,5 %, в том числе вирусы гриппа А несубтипированные – 87,1 %, вирусы гриппа А (H3N2) – 9,7 %, вирусы гриппа В – 3,2 %», – рассказала она.

Также Елена Припутенко объяснила, какое заболевание скрывается за гонконгским гриппом.

«Гонконгский грипп - это всего лишь название той страны, где впервые была зарегистрирована именно заболеваемость этим гриппом. На самом деле это давно известный грипп, о котором я уже говорила - А (H3N2). Он характеризуется своей заразностью, но симптомы практически не отличаются от всех известных нам протекающих заболеваний гриппом. Это симптомы интоксикации, головная боль, боль в горле, мышечные боли. Чем-то особенным он не отличается», – заключила она.