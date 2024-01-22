С четырьмя погибшими в ходе СВО рядовыми простились в Псковской области

С четырьмя погибшими в ходе специальной военной операции военнослужащими простились в Псковской области. Об этом 23 января в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В Псковской области простились с рядовым Андреем Азарченко, гвардии рядовым Алексеем Гроховским, гвардии рядовым Сергеем Ивановым, гвардии рядовым Иваном Мазуровым.
«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», - добавил Михаил Ведерников.