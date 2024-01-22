Общество

О правилах приема на обучение в вузы МВД России рассказали школьникам в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в рамках организации работы по профессиональной ориентации подрастающего поколения познакомили старшеклассников с правилами приема на обучение в высшие учебные заведения МВД России. Цель мероприятия – популяризация среди молодежи службы в органах внутренних дел, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Заместитель начальника ОМВД – начальник отдела по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки капитан полиции Сергей Игнатьев рассказал ученикам средних образовательных школ №№ 2, 7 и 13, что при отборе на службу в МВД России особое внимание уделяется образовательному уровню кандидатов, их морально-психологическим качествам, состоянию здоровья и физической подготовке.

Гости из полиции на встречах с учащимися подробно раскрыли вопросы, касающиеся вступительных испытаний, денежного, вещевого довольствия и возможностей для карьерного роста.