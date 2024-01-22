Общество

Псковская область получила еще 1,5 млрд рублей на инфраструктуру приграничья

Псковская область получила еще 1,5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры приграничных территорий. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Сегодня в Москве состоялась продуктивная рабочая встреча с помощником президента РФ Максимом Орешкиным. Проинформировал Максима Станиславовича о ходе модернизации инфраструктуры приграничных территорий. Это проект, который мы реализуем при поддержке главы государства. А при содействии Максима Станиславовича мы получили на него ещё 1,5 млрд рублей, которые потребовались в связи с ростом цен», - рассказал Михаил Ведерников.

Также губернатор обсудил с помощником президента несколько крайне важных тем:

участие в эксперименте по маркировке ввозимой алкогольной продукции;

работу по дальнейшему снижению объёмов госдолга Псковской области;

допсредства для региона на строительство гостиничных номеров;

поддержку федерального межотраслевого центра инженерных разработок «Моглино»;

взаимодействие с ДОМ.РФ по линии сохранения объектов культурного наследия.

«Перспективных направлений много – по всем наметили пути реализации. Искренне благодарю Максима Станиславовича за поддержку, адресное внимание к региону и значительную помощь в решении серьёзных системных вопросов», - заключил псковский губернатор.