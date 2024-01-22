Общество

Евгений Васильев: Основные травмы дети получают на неизвестных горках

Дети чаще всего получают травмы на горках, которые не приспособлены для катания на ватрушках. Об этом сообщил детский ортопед, травматолог, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев в ходе экспертной встречи в Пскове 23 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Психология детей такова, что чему детей не обучали родители, если ребенок видит возвышенность, это горка. Песочная, снежная - горка. И получают травмы как правило на неизвестных горках», - сказал Евгений Васильев.

Он отметил, что ватрушка есть почти в каждом доме, и родителям травматолог посоветовал отправлять детей кататься на ватрушке на небольших горках рядом с домом, а не отвозить их на экстремальные склоны за город.

Врач заметил, что часто дети боятся сообщить родителям, что получили перелом на горке, скрывают это, и впоследствии медицинскую помощь детям оказывают несвоевременно.

Евгений Васильев рассказал о случаях травмирования детей на горках из своей практики и подчеркнул, что самый болезненный период для них - реабилитация после перелома, и чем меньше ребенок, тем ему сложнее проходить реабилитацию.

«Выход из ситуации я вижу только один - в каждом районе, где строят жилые комплексы, должна быть обязательно предусмотрена горка. Тогда ходить на экстремальные склоны им будет лень», - заключил Евгений Васильев.

Добавим, экспертная встреча «Безопасное детство» прошла в штабе общественной поддержки Псковской области, организатором выступил Народный фронт.