Общество

Виктор Остренко рассказал, как его сын получил перелом на снежной горке

Сын вице-спикера Псковского областного Собрания, руководителя регионального исполкома Народного фронта Виктора Остренко ломал позвоночник на снежной горке. Своим родительским опытом Виктор Остренко поделился с участниками экспертной встречи в Пскове 23 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У меня сын оказался в травматологии по причине катания на зимней горке. Я хочу сказать как родитель, что ты понимаешь о сложности всей этой ситуации (с опасными склонами - ред.), только когда ты, твой ребенок, вся семья начинают проживать жизнь с ребенком, который получил травму. Казалось, там был небольшой трамплин, а в итоге сложный перелом трех позвонков», - рассказал Виктор Остренко.

В результате ребенку пришлось 40 дней соблюдать постельный режим, полгода не ходить в школу.

Экспертная встреча «Безопасное детство» прошла в штабе общественной поддержки Псковской области, организатором выступил Народный фронт. Участники обсудили безопасность катания на ватрушках.