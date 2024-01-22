Общество

Останки найденных в Великолукском районе бойцов передали для захоронения в Беларусь

Торжественная церемония передачи останков и медальонов двух участников Великой Отечественной войны для дальнейшего захоронения на их малой родине состоялась в Булынинском Доме культуры. Об этом сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин

«Красноармеецы Тарелкин Константин Петрович, 1922 года рождения, уроженец Могилёвской области Белорусской республики и младший командир Холодников Иван Степанович, 1916 года рождения, уроженец Минской области Холопенического района были подняты поисковиками отряда "Штурм" на территории Великолукского района», - написал глава муниципалитета.

Останки солдат и их медальоны передали представителям белорусских делегаций из Крупского райисполкома и Гродненского горисполкома.

«Выражаю огромную благодарность активистам поискового отряда "Штурм", которыми проделывается грандиозная работа по поиску бойцов и установлению их личностей. Также слова благодарности гостям из Республики Беларусь за проделанной путь и отзывчивость», - добавил он.